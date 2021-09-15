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Sanat dünyasını yasa boğan haber! Usta karikatürist Talat Güreli hayatını kaybetti

15.09.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Çocuk Dergisi ile özdeşleşen "Hızır Bey" çizgi romanının yazar ve çizeri Talat Güreli hayatını kaybetti.

Sanat dünyasını yasa boğan haber! Usta karikatürist Talat Güreli hayatını kaybetti

Usta karikatürist Talat Güreli, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Ressam, müzisyen ve yönetmen Mehmet Güreli'nin ağabeyi usta karikatürist, 1984'te Türkiye Çocuk dergisinde başlayan çalışmalarını "Hızır Bey – Kapoşvar'a Hücum!" ve "Hızır Bey – Prensler Savaşı" albümleriyle de okurların beğenisine sundu.

Aynı zamanda ünlü bir koleksiyoncu olan ve çizgi romana ilişkin önemli yazılar da kaleme alan Güreli'nin ölümünün ardından oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından, "Ressam Talat Güreli vefat etti. Daima bıraktığı güzelliklerle anılacak…" ifadelerini kullandı.

Yazar Rahim Er de "Türkiye Çocuk dergisinde yayınlanan Hızır Bey karakteriyle bu ülkenin çocuklarında ecdat muhabbetinin uyanmasında değerli hizmetler yapmış olan ressam Talat Güreli'nin vefatını teessürle öğrendim. Rabbim, rahmetiyle muamele eylesin, hizmetlerini kabul buyursun" dedi.

Gazeteci yazar Ahmet Sırrı Arvas ise Gürel'e dair "Değerli bir ressam, sanatkar ve iyi bir okurdu. Selamlaşırken elini kaldırıp 'iyilikler' derdi" değerlendirmesini yaptı.

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