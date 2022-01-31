Sinemaya katıldığı Ses Mecmuası Dergisi'nin Sinema Artisti yarışmasıyla adım atan ve sayısız filmde rol aldıktan sonra '70'li ve '80'li yıllarda canlandırdığı anne rolleri ile akıllarda yer edinen sanatçı Diler Saraç, son yolculuğuna uğurlandı.

1975 yılında Antalya Altın Portakal'da yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen sanatçı, Yeşilçam'ın emektarları arasında yer alıyordu.

Sanatçı, Teşvikiye Camisi'nde öğle namazına müteakibe kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.



