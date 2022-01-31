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Sanatçı Diler Saraç son yolculuğuna uğurlandı

31.01.2022 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam sinemasında oynadığı anne rolleriyle hatırlanan sanatçı Diler Saraç, Teşvikiye Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçı Diler Saraç son yolculuğuna uğurlandı

Sinemaya katıldığı Ses Mecmuası Dergisi'nin Sinema Artisti yarışmasıyla adım atan ve sayısız filmde rol aldıktan sonra '70'li ve '80'li yıllarda canlandırdığı anne rolleri ile akıllarda yer edinen sanatçı Diler Saraç, son yolculuğuna uğurlandı.

1975 yılında Antalya Altın Portakal'da yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen sanatçı, Yeşilçam'ın emektarları arasında yer alıyordu.

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Sanatçı, Teşvikiye Camisi'nde öğle namazına müteakibe kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.


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