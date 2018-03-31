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Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 10:04 | Son Güncelleme

‘MECLİS Sohbetleri’ etkinliğindeki Çanakkale Savaşı temalı gösteride kadın sanatçıların, erkek sanatçıların aksine sahneye çıkmak yerine izleyici koltuklarının yan tarafında yer almalarıyla ilgili tartışma sürüyor.

Sanatçılar birlik oldu! İstifa çağrısında bulundular

Siyasetçilerden ve sosyal medyadan da olaya büyük tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, “Kadın tiyatro sanatçılarının tiyatro sahnesine çıkmasının engellenmesi rezilliktir” derken, CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı da, “Kahraman’ın Meclis’te oynanacak tiyatro gösterisinde kadınları oynatmak istememesi, bir köşede bekletmesi biz kadınları toplumda yok saymak, izlerini silmek, evlerine kapatmak istediğini göstermektedir” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu da “Bunlar yanlış şeylerdir. Ülkeyi yönetenler evvela tahammül sahibi olmalıdırlar. Tepkimiz esas itibarıyla saygısızlığa” diye konuştu.

‘SONUNDA BU DA OLDU’
Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran ise “Sonunda bu da oldu. Kadınlar, bu kez hiç olmaması gereken bir yerde, TBMM çatısı altında ayrımcılığa uğradılar. Kadınlara TBMM çatısı altında reva görülen bu tutumun adı, sadece ayrımcılık değil, cinsiyetçiliktir, gericiliktir, yobazlıktır. TBMM Başkanı, Meclis’in kadın - erkek eşitliğini sağlamakla yükümlü olduğunun ve bu nedenle bir komisyon kurduğunun da farkında değil” diye konuştu.

1 SAATTE NE OLDU?
Gösteriye ilişkin ortaya çıkan prova görüntülerinde, kadın ve erkek sanatçıların aynı sahnede birlikte yer aldıkları görülürken, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Emir, “Provalarda sahnede olan kadın sanatçılar, son bir saatte ne oldu da seyircinin karşısında değildi? Projektörden gösterilmesi planlanan Atatürk silueti neden son anda iptal edildi?” diye sordu.

SAHNEYE ÇIKMAYA DEVAM

DEMET AKBAĞ: Sahneye kadınların çıkarılmaması gibi bir durum kabul edilemez. Sahneye çıkmaya devam edeceğiz.

ALİ POYRAZOĞLU: 45 yıldır kadın oyuncularla oynadım. Onlarla sahneye çıktığım için gurur duyuyorum.

BÜLENT ŞAKRAK: Destanlar birlikte yazıldı, Cumhuriyet birlikte kuruldu.

FIRAT TANIŞ: Kadının tiyatro sahnesinde olmaması gerektiğini düşünen akıl, bir adım sonra ‘oy da vermesin’ diyecek mi?

GANİ MÜJDE: Afife Jale’nin kemikleri sızlıyordur.

DENİZ ÇAKIR: Biz kadınlar üretmeye, iyiliğe inanmaya, doğurmaya, sanatı çocuklarımıza aktarmaya, sahneden hiç inmemeye devam edeceğiz...

ZERRİN TEKİNDOR: Kadının sesinden, bedeninden, ruhundan korkmamak dünyayı daha zarif bir yer yapacak. Sanat ve kadın ruhu inceltir. Tavsiye ederim.

ÖZGE BORAK: İlk Müslüman Türk kadın oyuncu Afife Jale bundan 100 yıl önce sahneye çıktı. Ülkemizde kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz, cinayet önü alınamaz seviyelere gelmiş durumdadır. Hal böyleyken kadını yermek ve belki de bazı kendini bilmezleri yüreklendirmekten ziyade kadını yüceltecek kelamlar kullanıp olası vakaların da önüne geçmek gerekmez mi? Bugüne kadar gururla sahneye çıktım, çıkmaya da devam edeceğim.

NİLGÜN BELGÜN: 41 yıldır gururla tiyatro sahnesindeyim ve çıkmaya da devam edeceğim.

İSTİFA KAMPANYASI

SANATÇILAR sosyal medya hesaplarında tepkilerini dile getirirken tiyatro oyuncusu Tilbe Saran, ‘change.org’ internet sitesinde ‘Meclis Başkanı İsmail Kahraman İstifa’ başlıklı bir imza kampanyası başlattı. Tiyatrocu Genco Erkal ise “Atatürk’ün önderliğinde kurulan TBMM’ye hiç yakışmayan görüntüler. Bu kafada bir zat Meclis Başkanlığı makamından istifa etmelidir. Kadınlarımızın sosyal hayattaki kazanımlarına saygısızlıktır” dedi.

tilbe-saran-instagram

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kadın tiyatrocu çanakkale savaşı temalı tiyatro Demet Akbağ ali poyrazoğlu Bülent Şakrak'

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