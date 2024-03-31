Sandıklardan 'sürpriz' çıktı! Armağan Çağlayan kendini tutamadı! 'Emekliler yılı...'

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullandı.

Yerel seçimlere CHP damgasını vurdu. AK Parti'de bulunan Üsküdar, Çatalca, Bahçelievler, Ümraniye, Bayrampaşa, Tuzla, Beyoğlu, Sancaktepe gibi ilçeler CHP'ye geçerken birçok yerde seçim bıçak sırtı ilerledi. CHP ilk kez bir seçimde AK Parti'nin önünde yer aldı.

O DA KAYITSIZ KALAMADI

Sandıklardan çıkan sürprize Armağan Çağlayan da kayıtsız kalamadı. Seçim sonuçlarını anbean takip eden Çağlayan sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

'EMEKLİLER YILI...'

Armağan Çağlayan '2024 gerçekten “emekliler yılı” oldu!' ifadelerini kullandı. Ünlü ismin bu yorumu kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Çağlayan'a yanıt olarak sosyal medyada; 'Emekliler sandıkta cevabı verdi', 'Bu emekliler şaka mı?', 'O kadar doğru ki' gibi yorumlar yapıldı.







