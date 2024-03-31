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Sandıklardan 'sürpriz' çıktı! Armağan Çağlayan kendini tutamadı! 'Emekliler yılı...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.03.2024 23:54
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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Açıklanan ilk seçim sonuçlarıyla birlikte; haritanın rengi değişti, bazı iller turuncudan kırmızıya dönerken, bazı illerde de tam tersi bir tablo ortaya çıktı. CHP ilk kez bir seçimde AK Parti'nin önünde yer aldı. Sandıklardan çıkan sürprizler karşısında Armağan Çağlayan da kendini tutamadı.

Sandıklardan 'sürpriz' çıktı! Armağan Çağlayan kendini tutamadı! 'Emekliler yılı...'

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullandı.

Yerel seçimlere CHP damgasını vurdu. AK Parti'de bulunan Üsküdar, Çatalca, Bahçelievler, Ümraniye, Bayrampaşa, Tuzla, Beyoğlu, Sancaktepe gibi ilçeler CHP'ye geçerken birçok yerde seçim bıçak sırtı ilerledi. CHP ilk kez bir seçimde AK Parti'nin önünde yer aldı.

ÇAĞLAYAN

O DA KAYITSIZ KALAMADI

Sandıklardan çıkan sürprize Armağan Çağlayan da kayıtsız kalamadı. Seçim sonuçlarını anbean takip eden Çağlayan sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

armağan çağlayan TWET

'EMEKLİLER YILI...'

Armağan Çağlayan '2024 gerçekten “emekliler yılı” oldu!' ifadelerini kullandı. Ünlü ismin bu yorumu kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Çağlayan'a yanıt olarak sosyal medyada; 'Emekliler sandıkta cevabı verdi', 'Bu emekliler şaka mı?', 'O kadar doğru ki' gibi yorumlar yapıldı.

Yine kendini tutamadı! Bomba seçim yorumu... Yine kendini tutamadı! Bomba seçim yorumu...


Yerel Seçim 2024


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