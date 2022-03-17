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Sandra Bullock'tan hayranlarını üzecek haber

17.03.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Brad Pitt ve Channing Tatum’la başrolleri paylaştığı 'The Lost City' (Kayıp Şehir) filminde rol alan Oscar ödüllü ABD'li aktris Sandra Bullock (57), oyunculuk kariyerine bir süre ara vereceğini açıkladı.

Sandra Bullock'tan hayranlarını üzecek haber

2010 yılında düzenlenen Oscar töreninde, 'Kör Nokta' filminde sergilediği performansla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Sandra Bullock, Louis Bardo Bullock (12) ve Laila Bullock (10) yaşındaki çocuklarına ve ailesine zaman ayırmak istediğini söyledi.

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Bir süre setlerden uzaklaşmak isteyen Hollywood yıldızı, oyunculuk kariyerini askıya alacağını belirtirken, bu aranın ne kadar uzun süreceğini bilmediğini söyledi.

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"İŞİMİ ÇOK CİDDİYE ALIYORUM"

Başarılı aktris, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin getirdiği kısıtlamalar nedeniyle çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebildiğini ve bu durumun kendisine iyi geldiğini anlattı. Oyunculuk kariyerine 1987 yılında başlayan, ilk çıkışını 1994 yapımı 'Speed' (Hız Tuzağı) filmiyle yapan Bullock, "Çalışırken işimi çok ciddiye alıyorum ve bu iş 7/24 vaktimi alıyor. Çocuklarının her ihtiyacına ve sosyal takvimine hizmet edeceğim" dedi.
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2022'DE İKİ FİLM

Şu ana kadar birçok ünlü isimle çalışan Bullock; 25 Mart’ta vizyona girecek 'Kayıp Şehir'in yanı sıra yine Brad Pitt'le birlikte rol aldığı ve 15 Temmuz’da vizyona girecek olan 'Bullet Train' (Suikast Treni) filmiyle de bu yıl beyazperdede olacak.


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Sandra Bullock
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