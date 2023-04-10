Sandviç nasıl yazılır, sandviç yazımı nasıl olmalıdır? Sandviç mi sandiviç mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Günlük konuşma sırasında kullandığımız kelimeler, yazılı anlatıma geçtiğinde çok daha dikkatli kullanılmalıdır. Yazılı anlatımda en önemli nokta imlâ kurallarına dikkat etmektir. Yazım esnasında doğru bir anlatım sağlamak için yazım kurallarına uymak gerekir. Yazım kurallarına uyulmayan durumlarda farklı anlamlara sebebiyet verilir ya da yazım yanlışı oluşur. Yazım kurallarına uymak hem eğitim hayatında hem de iş hayatında önemlidir. Özellikle farklı kökenli kelimelerin telaffuzu ve yazımı ile ilgili karışıklıklar daha çok oluşmaktadır. Sandviç kelimesi İngilizceden dilimize geçmiş bir sözcüktür. Sandviç, iki ince ekmek dilimi arasına domates, peynir, salam, salatalık gibi yiyecekler konan atıştırmalık türü bir yiyecektir. Günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılan bir kelime olan sandviç, yazımı karıştırılabilen bir kelimedir.

Sandviç nasıl yazılır?

Sandviç kelimesi farklı kökenli bir kelime olduğundan telaffuzu ve yazımı karıştırılan bir kelimedir. Yazılı anlatım sırasında sandviç kelimesini kullanırken yazım yanlışı yapmamak için kelimeyi doğru bir şekilde yazmak gerekir. Yazım kuralları çerçevesinde kelimenin imlası önem taşımaktadır. Sandviç TDK’ye göre “sandviç” şeklinde yazılır. Sandviç sözcüğü genel olarak sandöviç, sandiviç gibi yazım yanlışlarına maruz kalabilir. Sandviç sözcüğünde ünsüzlerin yan yana gelmesi sebebi ile telaffuz yönünden zorluğa sebep olmaktadır. Sandviç yazımı kurduğumuz cümlelerde mutlaka TDK’ye göre yazılmalı ve yazım yanlışından kaçınılmalıdır.

Sandviç mi sandiviç mi?

Sandviç sözcüğü genel olarak sandiviç şeklinde yazılarak yazım yanlışı yapılmaktadır. Kelimenin doğru yazımı sandviç şeklindedir ve diğer yazılışlar yazım yanlışına sebep olur. Sandviç doğru yazılışı, çoğu kişi tarafından karıştırılabilir ama doğru yazımı araştırılarak yazım yanlışının önüne geçilebilir. Sandviç sözcüğünü cümle içinde doğru bir şekilde yazarak yazım yanlışını engelleriz.