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  4. Saniye saniye görüntülendi! Kurt, koyunu böyle öldürdü

Saniye saniye görüntülendi! Kurt, koyunu böyle öldürdü

26.11.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde Esnaf Odası Başkanı Sezai Pütün'e ait ağıla giren kurtlar 2 koyunu öldürdü. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Saniye saniye görüntülendi! Kurt, koyunu böyle öldürdü

Beyağaç Esnaf Odası Başkanı Sezai Pütün'ün kırsal Çamlık Mahallesi'ndeki evin karşısındaki 80 koyunun bulunduğu ağıla, bugün saat 07.00 sıralarında 2 kurt girdi. Kurtlardan biri ağıldaki 2 koyunu öldürdü. O anlar ağıldaki güvenlik kamerasına yansıdı.

"GÖRÜNTÜLERDE HER ŞEY AÇIK BİR ŞEKİLDE ORTADA"

Mahalleye inen kurtlar nedeniyle mağdur olduklarını belirten Sezai Pütün, "Ağıla 2 kurt gelmiş. Biri ağılın kenarında dururken, diğeri içeri girmiş. Koyunların bir bölümü diğer tarafa kaçarken, diğerleri o tarafta kalmış. Kaçamayan koyunlardan ikisini kurt boğup, başlarını koparak telef etmiş. Görüntülerde her şey açık bir şekilde ortada" dedi.

Kaynak: DHA


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