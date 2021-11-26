Saniye saniye görüntülendi! Kurt, koyunu böyle öldürdü

Beyağaç Esnaf Odası Başkanı Sezai Pütün'ün kırsal Çamlık Mahallesi'ndeki evin karşısındaki 80 koyunun bulunduğu ağıla, bugün saat 07.00 sıralarında 2 kurt girdi. Kurtlardan biri ağıldaki 2 koyunu öldürdü. O anlar ağıldaki güvenlik kamerasına yansıdı.

"GÖRÜNTÜLERDE HER ŞEY AÇIK BİR ŞEKİLDE ORTADA"

Mahalleye inen kurtlar nedeniyle mağdur olduklarını belirten Sezai Pütün, "Ağıla 2 kurt gelmiş. Biri ağılın kenarında dururken, diğeri içeri girmiş. Koyunların bir bölümü diğer tarafa kaçarken, diğerleri o tarafta kalmış. Kaçamayan koyunlardan ikisini kurt boğup, başlarını koparak telef etmiş. Görüntülerde her şey açık bir şekilde ortada" dedi.

Kaynak: DHA



