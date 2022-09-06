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Saniyeler içinde bavulundakileri dolaba yerleştirdi! Seyahat tüyosu sosyal medyada gündem oldu

06.09.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Los Angeles’ta yaşayan 52 yaşındaki Lora McLaughlin isimli bir kadın TikTok’tan yaptığı paylaşımla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Bir dönem CBS haber muhabiri olarak çalışan McLaughlin paylaştığı seyahat hilesi sayesinde bavulundaki eşyaları saniyeler içinde dolaba yerleştirmeyi başarması takdir topladı.

Seyahat etmeyi sevdiğini dile getiren 52 yaşındaki Lora McLaughlin isimli bir kadın akıllı paketleme ipuçları sayesinde TikTok’ta popüler olmayı başardı. Bavulunda bir gardırop bölmesi kullanan McLaughlin, bu yöntemin bavul hazırlama ve otele yerleşme aşamasında kolaylık sağladığını dile getirdi. TikTok kullanıcıları McLaughlin’in yöntemini dahice bulduklarını ifade etti.

“TEK YAPMANIZ GEREKEN AÇMAK VE ASMAK”

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Katlanmış kıyafetlerini gardırop bölmesinin içine yerleştirdikten sonra bavuluna koyan McLaughlin, “Otele vardığınızda tek yapmanız gereken açmak ve asmak. Tüm kıyafetlerinize kırışmadan kolayca ulaşabilirsiniz. Bu gardırop favorisi, bir haftalık giysiyi el bagajınıza sığdırabilir. Kıyafetlerinizi katlayın ve her gün bir rafa koyun. İşiniz bitti" notunu ekledi.

52 yaşındaki Lora McLaughlin’in seyahat tüyosu kısa sürede sosyal medyada popüler oldu ve 120 bin izlenmeye ulaştı. Bazı sosyal medya kullanıcıları kıyafetlerin dışındaki ürünler için bavulda yer kalmamasından şikayet ettiğinde Lora McLaughlin, “Her iki uçta da boşluk var. Bir çift ayakkabı ve çanta için yer bulabilirsiniz” yorumunu ekledi. Bir sosyal medya kullanıcısı paylaşılan seyahat tüyosu için, “Bunu kesinlikle deneyeceğim, paylaştığınız için teşekkürler” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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