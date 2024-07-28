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Sanki nasıl yazılır? Sanki mi san ki mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Burcu Tufan Burcu Tufan
26.07.2024 22:57
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Türkçede en çok kullanılan zarf sözcüklerinden olan sanki kelimesi iki ayrı ögeden oluşur. Bu ögelerin ilki Türkçe kökenli iken ikincisi ise Farsçadır. Dolayısıyla sanki kelimesinin bazı metinlerde Türkçe yazım kurallarını ihlal edecek şekilde kullanıldığı görülür. Bu konuda bilgi eksikliğini gidermek isteyenlere ise sanki TDK onaylı yazılışı ve temel anlamı gibi bilgiler sunulabilir. Böylelikle sanki sözcüğü cümle içerisinde anlamına ve Türkçe yazım kurallarına uygun olarak kullanılır.

Sanki nasıl yazılır? Sanki mi san ki mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe ve Farsça kökenli olan iki ayrı ögenin bir araya getirilmesi sonucunda ortaya çıkan ve zarf görevinde kullanılan sanki kelimesi günlük yaşamda sıklıkla sesletilir. Buna ek olarak özellikle soru cümlelerinde rastlanan sanki sözcüğünün bitişik mi ayrı mı yazıldığı karıştırılır. Dolayısıyla sanki doğru yazılışı ile ilgili olan TDK onaylı bilgilerin derlenmesi ve bu ifadenin cümle içerisindeki kullanımının örneklendirilmesi gerekir.

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Sanki nasıl yazılır?

Türkçede bağlaç olarak kullanılan ki ögesinin ayrı olarak yazılması gerektiği bilinir. Ancak sonuna eklendiği ögeyi sıfat yapan ve zamir görevinde kullanılan ki eki kendinden önce gelen kelimeye bitişik olarak yazılmalıdır. Sanki sözcüğünün doğru yazılışı da ki ekiyle ilgili bu bilgiler birbirine karıştırıldığı için bazı durumlarda unutulur. Ancak sanki yazımı üzerine bilgi aktarılırken ki bağlacı ve son ekinin görevlerine değil bu sözcüğün kökenine değinilmelidir. Türk Dil Kurumu güncel sözlüğüne göz atıldığı zaman sanki kelimesinin içerdiği ikinci ögenin yabancı kökenli olduğu görülür.

Sanki sözcüğü Türkçe san kelimesi ile Farsça ki ögesinin bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulmuştur. Türkçede yaygın olarak kullanılan zarf sözcüklerinden biri olan bu öge mutlaka san ve ki ögeleri birbirine bitişik olacak şekilde yazılmalıdır. Bu zarf türündeki sözcük Türkçe ve Farsça kökenli kelimelerin birleştirilmesiyle ortaya çıkan yeni bir ifadedir. Sunulan TDK onaylı bilgilere göre “Sanki mi san ki mi?” sorusuna yanıt olan doğru ve yanlış kullanımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Sanki (doğru kullanımı)
  • San ki (yanlış kullanımı)

Sanki TDK onaylı yazılışı, tanımı ve türü nedir?

Türk Dil Kurumu güncel sözlüğünde iki ayrı tanımı bulunan sanki kelimesi zarf türündedir. Bu sözcüğün ilk anlamı soru cümlelerinde belirtilen konuya ilgi çekmek veya uyarıda bulunmak için kullanılan bir söz şeklindedir. Ele alınan zarf sözcüğünün yine TDK tarafından açıklanan ikinci anlamı soru olmayan cümlelerde anlatılan düşüncenin gerçekte var olup olmadığını ancak gerçekmiş gibi bir izlenim uyandırdığını söylemek için kullanılan bir söz olarak belirtilebilir. Sanki kelimesinin ikinci tanımında eş anlamlı olarak kullanıldığı ifadeler ise sankim, sözüm ona şeklinde sıralanır. Bu sözcüğü Türkçe yazım kurallarını ihlal etmeyecek şekilde kullanmak isteyenler aşağıda sıralanan cümle örneklerini inceleyebilir:

  • Sanki senelerce bizim için çabalamış gibi her şeyi ona borçlu olduğumuzu söylüyordu!
  • Dün içtiğimiz kokteyl sanki meyveli değil de kahve aromalı gibiydi.

  • Sen de bizimle birlikte bu eğlenceli aktiviteye katılsan ne diyecek sanki?

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