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Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, kaç yaşında? Zeynel Abidin Beyazgül nereli? MasterChef Şanlıurfa'da!

06.10.2023 11:55 | Son Güncelleme:
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MasterChef'in Şanlıurfa'da gerçekleşen çekimleri, programın 110. bölümü ile 6 Ekim Cuma akşamı ekranlara gelecek. MasterChef'in çekildiği Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, nereli ve kaç yaşında gibi sorular programın izleyicileri tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül kimdir, kaç yaşında, nereli? MasterChef konuğu Zeynel Abidin Beyazgül'ün hayatı...

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül hakkındaki detaylar MasterChef seyircileri tarafından araştırılıyor. TV8 ekranlarınıda yayınlanan MasterChef'in yeni bölüm çekimleri Şanlıurfa'da gerçekleşti. Programa Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de konuk oldu. Zeynel Abidin Beyazgül'ün hayatı ve biyografisi merak edildi. MasterChef'in konuğu Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 'ın hakkında merak edilen soruların yanıtları haberimizde...

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL KİMDİR?

1957 yılında Şanlıurfa'da doğmuştur. Asıl mesleği avukatlık olan Zeynel Abidin Beyazgül, 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Ayrıca avukat olarak görev yaptıktan sonra, 1996 yılında Noterlik mesleğine başlamıştır.

Viranşehir 1., Adıyaman 3., Adıyaman 1., Malatya 2. ve Şanlıurfa 5. noterliği görevlerini yürütmüştür.

2011-2012 yılları arasında Malatya Noter Odası Başkanlığı 2012-2014 yılları arasında ise Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi görevlerinde bulunmuştur.

ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL KİMDİR

SİYASİ KARİYERİ

2015 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından yapılan Şanlıurfa Kongresinde Yusuf Eğilmez'in yerine Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa İl Başkanı olmuştur.

2018 yılında Milletvekilleri seçiminde aday olabilmek için Şanlıurfa İl Başkanlığından istifa etmiştir. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı olarak 516.202 oy alarak Şanlıurfa Büyük Şehir Belediye Başkanı olmuştur.

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