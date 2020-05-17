Şansımı Seveyim nerede ve ne zaman çekildi? Şansımı Seveyim filmi konusu nedir?

Bu akşam televiyonda yayınlanan Şansımı Seveyim, Cem Gelinoğlu'nun başrolünde oynadığı 2017 yapımı Türk komedi filmidir. Yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği film, 25 Ağustos 2017'de vizyona girdi. Peki, Şansımı Seveyim filminin konusu ne? Tüm bilgiler haberimizde…
Çekimleri İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Darıca ilçelerinde yapılan Şansımı Seveyim filminde Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla ünlü bir adamın hikayesi anlatılıyor.
Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin (Cem Gelinoğlu), ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak’a (Zeynep Tuğçe Bayat) aşık olan Sebahattin, lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup helallik istemeye karar verir.
Cem Gelinoğlu-Sebahattin
Gökhan Kıraç-İzzet
Zerrin Sümer-Meryem
Ümit Yesin-Sado
Metin Yıldız-Nizam
Zeynep Tuğçe Bayat-Yaprak
Gülsüm Alkan-Sabiha
Mustafa Kırantepe-Durmuş
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