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Şansımı Seveyim nerede ve ne zaman çekildi? Şansımı Seveyim filmi konusu nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 19:49 | Son Güncelleme

Ünlü komedyen Cem Gelinoğlu'nun başrolde oynadığı Şansımı Seveyim filmi bu akşam ATV'de yayınlanıyor. Şanssızlığı yüzünden herkesin kendisinden kaçtığı ve başı sürekli belaya giren Sebahattin'in macerasının anlatıldığı komedi filmi Şansımı Seveyim 2017 yılında çekildi? Peki Şansımı Seveyim oyuncuları kimler, konusu nedir? Şansımı Seveyim nerede çekildi?

Şansımı Seveyim nerede ve ne zaman çekildi? Şansımı Seveyim filmi konusu nedir?

Bu akşam televiyonda yayınlanan Şansımı Seveyim, Cem Gelinoğlu'nun başrolünde oynadığı 2017 yapımı Türk komedi filmidir. Yönetmenliğini Ender Mıhlar'ın üstlendiği film, 25 Ağustos 2017'de vizyona girdi. Peki, Şansımı Seveyim filminin konusu ne? Tüm bilgiler haberimizde…

ŞANSIMI SEVEYİM NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri İstanbul'un Beykoz ve Kocaeli'nin Darıca ilçelerinde yapılan Şansımı Seveyim filminde Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla ünlü bir adamın hikayesi anlatılıyor.

ŞANSIMI SEVEYİM FİLM KONUSU

Sakarlıkları ve uğursuzluğuyla etrafındaki herkesi kaçıran Sebahattin (Cem Gelinoğlu), ne yapsa şanssızlıklarından bir türlü kurtulamamaktadır. Bir gün panayırda tanıştığı Yaprak’a (Zeynep Tuğçe Bayat) aşık olan Sebahattin, lanetten kurtulabilmek için geçmişte ahını aldığı insanlarla yeniden buluşup helallik istemeye karar verir.

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ŞANSIMI SEVEYİM OYUNCULARI

Cem Gelinoğlu-Sebahattin

Gökhan Kıraç-İzzet

Zerrin Sümer-Meryem

Ümit Yesin-Sado

Metin Yıldız-Nizam

Zeynep Tuğçe Bayat-Yaprak

Gülsüm Alkan-Sabiha

Mustafa Kırantepe-Durmuş

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