Sapık komşudan iğrenç hareket! Dürbünle izleyerek pencerenin önünde mastürbasyon yaptı... Müstehcen görüntüler gösterdi

MYNET-DIŞ HABERLER İngiltere'nin Liverpool şehrinde yaşayan 66 yaşındaki David Jones isimli bir adam, evinin penceresinin önünde saatlerce oturarak dürbünle komşularını ve yoldan geçen insanları izliyordu. Komşularının cinsel içerikli mektuplar, çiçekler ve notlarla Jones tarafından rahatsız edildiğini söylemesi üzerine 66 yaşındaki adam hakkında soruşturma başlatıldı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

LiverpoolEcho'nun bildirdiğine göre mahkemede Jones penceresinin önünde dürbünle komşularını izleyerek mastürbasyon yaptığını kabul etti. Jones'in cep telefonunda komşularının gizlice çekilen fotoğraflarının yer aldığı tespit edildi. Jones gözaltına alırken henüz cezası kesinleşmedi.