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    4. Sapık röntgenci, anne ve çocuklarını böyle izledi ve not bıraktı! "Derhal kapını kilitle"

    Sapık röntgenci, anne ve çocuklarını böyle izledi ve not bıraktı! "Derhal kapını kilitle"

    Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
    17.01.2024 15:50 | Son Güncelleme:
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    Yeni Zelanda'da bir kişi, içeride anne ve çocuklarının olduğu evi bir saat boyunca izledikten sonra bir not bıraktı. İğrenç röntgen olayı, kadına gelen bir telefon sonrası ortaya çıkartılırken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler sonrası polis harekete geçti.

    Sapık röntgenci, anne ve çocuklarını böyle izledi ve not bıraktı! "Derhal kapını kilitle"

    Rotorua kentinde yaşayan Jasena Kiriona'ya bir telefon geldi. Telefondaki kişi Kiriona'nın bir saattir izlendiğini söylemesi üzerine akılalmaz olay ortaya çıktı.

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    "DERHAL KAPINI KİLİTLE!"

    Kiriona'ya göre, arayan kişi şöyle dedi: "Seni korkutmak istemiyorum ama şu anda derhal kapını kilitle! Yan taraftaki bir adam seni mutfak pencerenden izliyor."

    Gelen telefon sonrası mutfaktan hızla bir bıçak kapıp kapılarını kitlediğini belirten Kiriona, "Bebeklerimi aldım ve polisle konuşurken hepimizin güvende olduğundan emin olmak istedim" ifadelerini kullandı.

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    NOTTA NE YAZDIĞI ORTAYA ÇIKTI

    Sapık röntgencinin bıraktığı notta kadının telefon numarasını istediği öğrenildi. Polisin olay yerine gelmesi sonrası koşarak uzaklaşan sapık, kaçmayı başardı.

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    sapık Yeni Zelanda röntgenci
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