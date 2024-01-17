Sapık röntgenci, anne ve çocuklarını böyle izledi ve not bıraktı! "Derhal kapını kilitle"

Rotorua kentinde yaşayan Jasena Kiriona'ya bir telefon geldi. Telefondaki kişi Kiriona'nın bir saattir izlendiğini söylemesi üzerine akılalmaz olay ortaya çıktı.

"DERHAL KAPINI KİLİTLE!"

Kiriona'ya göre, arayan kişi şöyle dedi: "Seni korkutmak istemiyorum ama şu anda derhal kapını kilitle! Yan taraftaki bir adam seni mutfak pencerenden izliyor."

Gelen telefon sonrası mutfaktan hızla bir bıçak kapıp kapılarını kitlediğini belirten Kiriona, "Bebeklerimi aldım ve polisle konuşurken hepimizin güvende olduğundan emin olmak istedim" ifadelerini kullandı.

NOTTA NE YAZDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Sapık röntgencinin bıraktığı notta kadının telefon numarasını istediği öğrenildi. Polisin olay yerine gelmesi sonrası koşarak uzaklaşan sapık, kaçmayı başardı.







