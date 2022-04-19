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Sapkınlıkta son nokta! Cesetleri yağmaladı

19.04.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin Kuzey Devon kentinde bulunan Barnstaple şehrinde meydana gelen olayda, Marc Grriffin isimli adam Padfields Cenaze Hizmetleri’de bulunan cenaze salonuna girdi ve ölülerin çekmecelerini, dolaplarını ve kişisel eşyalarını karıştırıp hırsızlık yaptı. Griffin şimdi hırsızlık suçlarından hapiste.

Sapkınlıkta son nokta! Cesetleri yağmaladı

Marc Griffin isimli şahıs, İngiltere’nin Barnstaple şehrinde bulunan, cesetlerin, küllerin ve şahsi eşyaların tutulduğu bir dinlenme kilisesini yağmaladı. Ölülerin çekmecelerini, dolaplarını ve kişisel eşyalarını didik didik arayan adam ölülerin eşyalarını çalmakla yetinmeyip bağış kutusunu yağmaladı, mühürlü mektupları açtı ve cenaze aracını çalmaya kalkıştı.

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200 SUÇTAN SABIKALI

Soygun esnasında iki cesedi de rahatsız ettiği bildirilen suçlu, aileler tarafından bu son derece saygısız davranışı sebebiyle kınandı. Cenaze sahiplerinde de büyük yıkıma sebep oldu. Daha önce 200’den fazla suç işlediği bildirilen bir uyuşturucu bağımlısı olan Griffin, mahkemede yaptıklarından dolayı üzgün olduğunu ve utandığını söyledi. Griffin, iki yıl yedi ay hapis cezasına çarptırıldı.

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KAN İZLERİ SAYESİNDE BULUNDU

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Dinlenme kilisesini yağmaladığı gün 2 soygun daha yaptığını kabul eden Griffin, sabahın erken saatlerinde önce bir kafeyi soyup kasasını çalmış, sonra bir başka binada büyük kargaşa yarattıktan sonra dinlenme kilisesine ulaşmıştı. Bu binada elini kesen Griffin’i kan izleri sayesinde takip etmek oldukça kolay oldu. Kilisenin ardından bir de kuaför salonunu yağmalayan adam sonunda yakalandı ve adalete teslim edildi.

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‘AŞAĞILIKÇA’

Cenaze sahipleri, kayıplarına dair yaslarının Griffin’in bu girişimi sebebiyle çok daha kötülediğini belirttiler ve bu davranışını ‘aşağılıkça’ buldular. Griffin’in avukatı Evie Dean, Griffin’in sorunlu bir geçmişe sahip olduğunu ve eski sevgilisini aşırı doz uyuşturucudan kaybettiğini söyledi. Uyuşturucu bağımlılığı sebebiyle böyle bir girişimde bulunduğunu ancak şimdi bir dede olduğunu ve yaptıkları için üzgün olduğunu da ekledi.

Yargıç Paul Cook, Griffin'i kurbanlarının yas tutma şanslarını çaldığı ve travmalarını onlar için defalarca büyüttüğü için eleştirdi.

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