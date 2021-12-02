HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Saplantılı aşık dehşeti yaşattı! Önce vuruldu, sonra usturayla yüzünü kesti: Bunu birisi durdursun

Saplantılı aşık dehşeti yaşattı! Önce vuruldu, sonra usturayla yüzünü kesti: Bunu birisi durdursun

02.12.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da bir kadın, kıskandığı ve sürekli darp ettiği için ayrıldığı sevgilisi tarafından önce tabancayla vuruldu, ardından restoranda darp edilip, yüzü ustura ile kesildi. Sefer B.'nin vücudunun her tarafına kadının adını yazdırdığı görülÜrken şiddet mağduru genç kadın, ''Beni sürekli rahatsız ediyor. En son da yüzümü kesti. Artık çok korkuyorum. Bunu birisi durdurmalı'' dedi.

Saplantılı aşık dehşeti yaşattı! Önce vuruldu, sonra usturayla yüzünü kesti: Bunu birisi durdursun

Adana Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki A.O., 2017 yılında Sefer B. (31) isimli bir genç ile sevgili oldu. Ancak genç kadın sevgilisinin kıskanç olması ve sürekli kendisini darp etmesinden dolayı 5 ay sonra ayrıldı. Buna rağmen Sefer B.’den bir türlü kurtulamadı. Tekrar sevgili olmak isteyen Sefer B. vücudunun her tarafına kadının adını ve sevgili olduğu tarihi yazdırıp kadını rahatsız etmeye devam etti.

BACAKLARINDAN VURDU

Ayrıldıktan hemen sonra genç kadının otomobiline silahlı saldırı düzenledi. 3 yıl önce ise A.O.'yu bacaklarından 4 kurşunla yaraladı. Bu olaydan dolayı Sefer B.'ye mahkeme önce 3 yıl 9 ay hapis cezası verip, daha sonra bu cezayı 2 yıl 9 ay 22 güne düşürdü. Sefer B.’nin cezaevinde yattığı 4 aylık süre de göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Sefer B. tahliye edildikten sonra da tekrar birlikte olmak için kadını tehdit etmeye başladı. Bu nedenle genç kadın 13 kez savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.

Gaziantep'te baba, 2 aylık bebeğini acımasızca dövmüştü! Sosyal medyada gündem olan iddiayla ilgili hastaneden açıklamaGaziantep'te baba, 2 aylık bebeğini acımasızca dövmüştü! Sosyal medyada gündem olan iddiayla ilgili hastaneden açıklama

Screenshot_2

USTURAYLA YÜZÜNÜ KESTİ

Bu şikayetler sonunda genç kadına panik butonu verilip, Sefer B.’ye de elektronik kelepçe takılarak uzaklaştırma cezası verildi. Ancak buna rağmen 28 Kasım günü akşam Sefer B., A.O.'nun bir restoranda olduğunu öğrenip elektronik kelepçeyi çıkartarak restorana girip, kadını önce darp edip daha sonra da ustura ile yüzünü kesip olay yerinden kaçtı. Kadının yüzüne sayısız dikiş atılırken, Sefer B. ise polis tarafından her yerde aranıyor.

Screenshot_9

''ÖLMEK İSTEMİYORUM''

A.O. diğer kadınlar gibi ölmek istemediğini, elektronik kelepçe olmasına rağmen saldırıya uğradığını belirterek, “Kısa süre sevgili olduk. Ancak beni sürekli darp edip kıskandığı için ayrıldım. Bu nedenle beni sürekli rahatsız ediyor. En son da yüzümü kesti. Artık çok korkuyorum. Bunu birisi durdurmalı” dedi.

Screenshot_11

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!""Bazı yorumlar insanın kanına dokunuyor!"
PARTNER Sınırları yine zorladı! Sınırları yine zorladı!
Bu görüntü Türkiye'den! Nehir donduBu görüntü Türkiye'den! Nehir dondu
Anahtar Kelimeler:
Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bülent Arınç görüştü

Bakan değişikliği sonrası siyasilerden ilk tepki

Bakan değişikliği sonrası siyasilerden ilk tepki

Maç yarıda kaldı! Oyuncular soyunma odasına gitti

Maç yarıda kaldı! Oyuncular soyunma odasına gitti

90+4'te forvet kaleye geçti!

90+4'te forvet kaleye geçti!

Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi

Hazine ve Maliye Bakanlığına Nureddin Nebati getirildi

Erdoğan'dan Koca'ya: Sen ne söyledin?

Erdoğan'dan Koca'ya: Sen ne söyledin?

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

MYK sonrası flaş 'asgari ücret' mesajı

MYK sonrası flaş 'asgari ücret' mesajı

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt: Yedirmeyiz

Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt: Yedirmeyiz

Müslüme'nin dedesi ile Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede

Müslüme'nin dedesi ile Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede

Bahçeli'den Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin!

Bahçeli'den Yavaş'a: Bundan sonra dikkat etsin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.