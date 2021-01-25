Şarabın yanında ne yenir? Hangi şarapla hangi yemek tercih edilir?

Kutlamalarda, özel günlerde bazense keyifli bir atmosfer oluşturmak için tercih edilen şarap, eski zamanlardan beri en çok tüketilen içeceklerden biri olmuştur. Bir kültür haline gelen şarap, yanında sunulan mezelerle, yemeklerle, salatalarla bir bütün oluşturduğu zaman başından ayrılmayacağınız bir sofranın starı olur. Ancak önerilen yemekler her şarapla aynı uyumu yakalamaz. Bu nedenle şarabın yanına ne gider sorus cevaplanırken şarap seçimine de dikkat etmek gerekir. Peki şarap seçimi yaparken her zaman kaliteli olanı mı seçmeliyiz? Özel bir gün, özel yemeklerle bezenmiş bir masayı taçlandırmak için kaliteli şarap seçimi isabetli olacaktır. Ancak basit şaraplar da günlük yemeklere kusursuz şekilde eşlik edecektir. İşte bu noktada yine önemli olan şarabın yanına ne gider sorusunu doğru yanıtlayabilmektir. ŞARAPLA YİYECEKLERİN UYUMU İÇİN BUNLARA DİKKAT! Şarabın yanında neler yenir diye merak ettiğinizi biliyoruz ancak sizin için öncelikle şarapla yemek uyumunun nasıl oluşturulması gerektiğini anlatmak istiyoruz. Bu noktada ilk dikkat etmeniz gereken yağı dengelemek. Evet, yemeğe lezzet veren yağdır ancak yağlı bir et ile şarap tüketimi her zaman nötralize edilemez. Bu oranın yakalanabilmesi içinse hafif ve ağır yemek seçimine dikkat etmeniz gerekir. Mesela hafif bir yemek yiyorsanız yüksek asitli şaraplar tercih etmeniz gerekir. Ağır bir yemek yiyeceğiniz zamansa daha düşük asit içeriğine sahip şaraplara yönelmeniz gerekir.

Şarabın yanında ne yenir sorusu yanıtlanırken dikkat edilmesi gereken bir nokta da şarap seçimi yapılan bölgenin bilinmesidir. Şarabın yanına yapılacak yemekler belirlenirken aynı bölgeye ait tatların tercih edilmesi durumunda seçtiğiniz şarap bütünleyici rol üstlenecektir. Baharatlı yiyeceklerle hangi şarap tercih edilir diye merak ediyorsanız tatlı şaraplar cevabını verebiliriz. Tatlı tadı sayesinde yemeğin ısısını nötralize eden şaraplar, yemeğin lezzetini almanızı kolaylaştıracaktır. Ayrıca yüksek tanen içeriğine sahip şaraplardan kaçınırsanız dili tahriş ederek ağzın susuz kalmasına neden olan şaraplardan da uzak durmuş olursunuz. Şarabın yanına hangi yemeği tercih edeceğinizi düşünüyorsanız bakmanız gereken bir nokta da yiyeceklerin tadı. Tuzlu ve ekşi aromalı yiyeceklere kusursuz eşlik eden şaraplar, tatlı ya da acı tatlarla tüketildiğinde istenilen sonucu vermeyebilir. Şarap ve yiyecek uyumunda dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da yemekteki tüm malzemelere bakmaktan geçer. Bu noktada yapmanız gerekense basittir. Mesela şarabınızı protein ile tüketmeyi düşünüyorsanız yalnızca protein oluşuna değil yemekle birlikte kullanılan sosa da dikkat etmeniz gerekir. Nişasta ya da sebzelerin eşlik ettiği bir protein içerikli yemekte yalnızca protein bulunan bir menüden farklı şarap tercih etmek gerekir. Bu ayrıma dikkat edildiğinde kusursuz bir ikilinin buluşması sağlanır.

Tatlının yanına tercih edilen şarapta ise dikkat edilmesi gereken nokta şarabın her zaman daha tatlı olmasıdır. Asit etkilerini vurgulamaktansa şarabın tadını ortaya çıkarmak ikilinin kusursuz şekilde bütün oluşturmasını sağlayacaktır. Bazen de şarap ile yemek uyumu için tercih yapılırken denge kuralı göz ardı edilerek lezzet özelliklerinin aynı olmasına dikkat edilir. Mesela biberli bir yiyecek seçiliyorsa benzer biberli tadı barındıran bir şarap tercih edilerek benzer lezzetin devamlılığı sağlanabilir. Şarap ile yemek uyumu konusundan genel bir bakış açısı edindiğimize göre gelin bir de şarabın rengine göre hangi tatların tercih edilmesi gerektiğine göz atalım: KIRMIZI ŞARABIN YANINDA NE YENİR? Kırmızı şarap yanında tercih edilen yemek şarabın yoğunluğuna göre değişir. Ortalama sertlikteki bir kırmızı şarap, kırmızı etin ayrılmaz bir parçasıdır. Beyaz şarabın aksine akşam yemeğinde soslu et, antrikot, köfte ya da biftekle tercih edilebilen kırmızı şarabın yanına en çok yakışanlardan biri de peynirdir. Kırmızı şarabın yanında yemek dışında beyaz peynir, parmesan ya da eski kaşar yenir. Tatlı yiyeceklerle tüketmek isterseniz ise kırmızı şarabın yanına en yakışan tatlı, şekeri azaltılmış bitter çikolata olabilir.

BEYAZ ŞARABIN YANINDA NE YENİR? Beyaz şarap genelde soğuk tüketilen bir şarap türüdür. Davet şarabı olarak akıllarda yer eden beyaz şarabın yanında ızgara tavuk ve deniz ürünleri yenir. Şekerli yiyeceklerle çok yakıştırılmayan beyaz şarabın yanında ekşi meyveler tercih edilir. Beyaz şarabın yanında ne peyniri yenir sorusu da en çok merak edilenler arasında yer alır. Eğer beyaz şaraba özel bir peynir tabağı hazırlamayı düşünüyorsanız daha az aromatik peynirler seçmeniz gerekir. Gouda ya da kaşar peynir ile tükettiğiniz takdirde beyaz şarabın tadını daha çok çıkarabilirsiniz. ROSE YANİ PEMBE ŞARABIN YANINDA NE YENİR? Beyaz şarap gibi soğuk tüketilmesi gereken bir şarap türü olan Rose şarap, pembe şarap olarak da bilinir. 8-11 derece ideal ısı derecesi olan pembe şarabın yanında sucuk, salam, füme et gibi şarküteri ürünleri ve havuç gibi hafif sebze püreleri tercih edilebilir. Rose şarabın yanında ne yenir sorusu cevaplanırken üzerinde durulan bir konu da peynir tüketimidir. Pembe şaraba yakıştırılmadığından peynir tercih edilmez. SICAK ŞARABIN YANINDA NE YENİR? Genelde kırmıız şarap kullanılarak hazırlanan sıcak şarap, aromalı peynirlerle müthiş uyum yakalar. Her türlü füme ete de kusursuz uyum sağlayan sıcak şarap, ahşap sunum tabağında gelen atıştırmalıklarla keyifle tüketilebilir. Peynir ve et çeşitleri kullanılarak dağ görünümü verilerek hazırlanan sunum tabağı; ceviz, kayısı ve kuru üzümle süslendiğinde kusursuz bir görüntü elde edilebilir. Fondü seti bulunanlar için sıcak şarap yanına farklı bir tat da önerebiliriz. Peyniri eriterek mumlu ısıtıcının üzerinde servis ederek erimiş peynire enfes bir sos oluşturabilirsiniz. Erimiş peynire batırarak tatlandırılan kırmızı etler, yudumlanan sıcak şaraba kusursuz şekilde eşlik edecektir.

MEYVELİ ŞARABIN YANINDA NE YENİR? Çilekli, narlı, karadutlu, elmalı gibi çeşitleri bulunan şarap, meyveli tercih edildiğinde yanında ne yenir? Kendine has aromalarıyla öne çıkan meyveli şarap çeşitleri ile genelde kuru yemiş tercih edilir. Badem, kaju, antep fıstığı, fındık gibi kuru yemişlerle sunulabilecek meyveli şarabın yanında isteğe göre az aromalı peynirler de tercih edilebilir. Şarabın çeşitlerine ve uyumuna göre yemek tercihi yapmamız gerektiğine aşina olduğumuza göre sıra geldi hazırlanacak ikramlıklara! Farklı tatlar barındıran yemek ve atıştırmalık seçimleri ile kendine has bir kültürü bulunan şarabın yanında ne yenir? İşte sizin için farklı seçenekler: ŞARABIN YANINDA NELER YENİR? PEYNİR TABAĞI Damakta bıraktığı farklı tatlar ve pratik hazırlanışı nedeniyle şarabın yanında en çok tercih edilenler arasında peynir tabağı yer alır. Sebze ve kuru yemişlerin de kullanıldığı ahşap sunum tabakları ile renk arayanlara da hitap eden peynir tabağı, şarap denince akla ilk gelen ikramlıklardandır. Parmesan peynir tercih edilmesi durumunda üzerine kırmızı biber serpildiğinde müthiş bir lezzet dengesi yakalanan sunum tabaklarında peynirin dışında galete, kraker gibi tuzlu atıştırmalıklara da yer ayrılabilir. Ekşi mayalı ekmek parçalarının da kullanılabileceği peynir tabağında istenilirse kuru yemişlere de yer verilebilir.

BALIK Deniz ürünlerinin eşlikçisi olan beyaz şarapla müthiş uyum yakalayan balık, enfes bir ziyafete dönüşecek. Beyaz şarap, özellikle uzgarada pişirilen levrek ve çipura gibi az yağlı balıklara eşlik ettiğinde sofraları keyifli bir sohbet ortamına dönüştürecektir. MEYVE Şarap denince akla ilk gelen meyv şüphesiz üzümdür. Kara üzüm, kırmızı şarapla uyumu ile dikkat çekerken, beyaz şarap tüketirken tercih edilecek ekşi elma, ağızda bıraktığı mayhoş tatla şaraba farklı bir aroma katar. Bunların dışında kayısı, kavun, mango gibi meyveler kullanılarak hazırlanacak meyve tabakları, meyveli şaraplarla keyifle tüketilebilir. Biraz tatlı tercihte bulunmak isteyenler içinse ballı incir önerilebilir. KIRMIZI ET Şarabın yanına yapılacak yemekler listelendiğinde ilk sırada kırmızı et gelir. Kırmızı şarap ile mükemmel uyum yakalyan kırmızı et, ağızda hoş bir tat bırakır. Ayrıca et pişirilirken ya da marine edilirken de kırmızı şarap kullanılabilir. KURU YEMİŞ Meyveli şarabın yanına giden en iyi alternatifler arasında kuru yemiş yer alır. Meyveli şarapların aromasını dengeleyen kuru yemişler, şarabın daha rahat içilmesini sağlar. Ceviz, badem, fındık gibi kuru yemişler meyveli şarapların kusursuz eşlikçileridir. Beyaz şarapla uyumlu bir birliktelik konusunda ise beyaz leblebi tercih edilebilir. Kırmızı şarap içerken tercih edilebilecek kuru yemişler arasında ise en uyumlusu yer fıstığıdır.

MAKARNA Özellikle beyaz şarabın yanında tercih edilen makarnalar şarabın yanına yapılacak yemekler arasında en üstlerde yer alır. Beyaz şarap tercihinde kremalı mantarlı Fettuccine, kırmızı şarap tercihinde ise acılı bir penne arabiata seçimi menüye bütünlük kazandıracaktır. KIZARMIŞ EKMEK Özellikle peynir tabaklarında da kullanılabilen kızarmış ekmek, şarabın yanına en hızlı hazırlanacak atıştırmalıklardandır. Zeytinyağı ve kekikle lezzetlendirilen kızarmış ekmekler, midenin şarabın asidinden de korunmasını sağlar. SALATA Şaraplara uyum sağlayan tercihlerden biri de salataladır. Mideyi çok yormadığından şaraba uyum sağlayan salatalar arasından en çok tercih edilense sezar soslu tavuklu salatadır. Kırmızı şarapla ise biftekli salatalar tercih edilebilmektedir. Meyveli şarapların yanında ise mevsim salataları tercih edilebilir. MARMELAT Kırmızı şarapla pek çok marmelat çeşidi tüketilebilirken beyaz şarap için de farklı bir marmelat tarifi önerebiliriz. Soğanı kısık ateşte iyice yumuşayana kadar ısıtın. Ardından üzerine esmer şeker ve frambuaz püresi ilave edin. Karamelize olana kadar pişirin. Hazırlanan bu marmelat, peynirlerle de keyifle tüketilebilir.