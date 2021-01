Şarabın yanında ne yenir? Hangi şarapla hangi yemek tercih edilir?

Şarabın yanında neler yenir diye merak ettiğinizi biliyoruz ancak sizin için öncelikle şarapla yemek uyumunun nasıl oluşturulması gerektiğini anlatmak istiyoruz. Bu noktada ilk dikkat etmeniz gereken yağı dengelemek. Evet, yemeğe lezzet veren yağdır ancak yağlı bir et ile şarap tüketimi her zaman nötralize edilemez. Bu oranın yakalanabilmesi içinse hafif ve ağır yemek seçimine dikkat etmeniz gerekir. Mesela hafif bir yemek yiyorsanız yüksek asitli şaraplar tercih etmeniz gerekir. Ağır bir yemek yiyeceğiniz zamansa daha düşük asit içeriğine sahip şaraplara yönelmeniz gerekir.

Kutlamalarda, özel günlerde bazense keyifli bir atmosfer oluşturmak için tercih edilen şarap, eski zamanlardan beri en çok tüketilen içeceklerden biri olmuştur. Bir kültür haline gelen şarap, yanında sunulan mezelerle, yemeklerle, salatalarla bir bütün oluşturduğu zaman başından ayrılmayacağınız bir sofranın starı olur. Ancak önerilen yemekler her şarapla aynı uyumu yakalamaz. Bu nedenle şarabın yanına ne gider sorus cevaplanırken şarap seçimine de dikkat etmek gerekir. Peki şarap seçimi yaparken her zaman kaliteli olanı mı seçmeliyiz? Özel bir gün, özel yemeklerle bezenmiş bir masayı taçlandırmak için kaliteli şarap seçimi isabetli olacaktır. Ancak basit şaraplar da günlük yemeklere kusursuz şekilde eşlik edecektir. İşte bu noktada yine önemli olan şarabın yanına ne gider sorusunu doğru yanıtlayabilmektir.

Kırmızı şarap yanında tercih edilen yemek şarabın yoğunluğuna göre değişir. Ortalama sertlikteki bir kırmızı şarap, kırmızı etin ayrılmaz bir parçasıdır. Beyaz şarabın aksine akşam yemeğinde soslu et, antrikot, köfte ya da biftekle tercih edilebilen kırmızı şarabın yanına en çok yakışanlardan biri de peynirdir. Kırmızı şarabın yanında yemek dışında beyaz peynir, parmesan ya da eski kaşar yenir. Tatlı yiyeceklerle tüketmek isterseniz ise kırmızı şarabın yanına en yakışan tatlı, şekeri azaltılmış bitter çikolata olabilir.

Tatlının yanına tercih edilen şarapta ise dikkat edilmesi gereken nokta şarabın her zaman daha tatlı olmasıdır. Asit etkilerini vurgulamaktansa şarabın tadını ortaya çıkarmak ikilinin kusursuz şekilde bütün oluşturmasını sağlayacaktır.

Genelde kırmıız şarap kullanılarak hazırlanan sıcak şarap, aromalı peynirlerle müthiş uyum yakalar. Her türlü füme ete de kusursuz uyum sağlayan sıcak şarap, ahşap sunum tabağında gelen atıştırmalıklarla keyifle tüketilebilir. Peynir ve et çeşitleri kullanılarak dağ görünümü verilerek hazırlanan sunum tabağı; ceviz, kayısı ve kuru üzümle süslendiğinde kusursuz bir görüntü elde edilebilir. Fondü seti bulunanlar için sıcak şarap yanına farklı bir tat da önerebiliriz. Peyniri eriterek mumlu ısıtıcının üzerinde servis ederek erimiş peynire enfes bir sos oluşturabilirsiniz. Erimiş peynire batırarak tatlandırılan kırmızı etler, yudumlanan sıcak şaraba kusursuz şekilde eşlik edecektir.

Beyaz şarap gibi soğuk tüketilmesi gereken bir şarap türü olan Rose şarap, pembe şarap olarak da bilinir. 8-11 derece ideal ısı derecesi olan pembe şarabın yanında sucuk, salam, füme et gibi şarküteri ürünleri ve havuç gibi hafif sebze püreleri tercih edilebilir. Rose şarabın yanında ne yenir sorusu cevaplanırken üzerinde durulan bir konu da peynir tüketimidir. Pembe şaraba yakıştırılmadığından peynir tercih edilmez.

Şarabın çeşitlerine ve uyumuna göre yemek tercihi yapmamız gerektiğine aşina olduğumuza göre sıra geldi hazırlanacak ikramlıklara! Farklı tatlar barındıran yemek ve atıştırmalık seçimleri ile kendine has bir kültürü bulunan şarabın yanında ne yenir ? İşte sizin için farklı seçenekler:

Çilekli, narlı, karadutlu, elmalı gibi çeşitleri bulunan şarap, meyveli tercih edildiğinde yanında ne yenir? Kendine has aromalarıyla öne çıkan meyveli şarap çeşitleri ile genelde kuru yemiş tercih edilir. Badem, kaju, antep fıstığı, fındık gibi kuru yemişlerle sunulabilecek meyveli şarabın yanında isteğe göre az aromalı peynirler de tercih edilebilir.

BALIK

Deniz ürünlerinin eşlikçisi olan beyaz şarapla müthiş uyum yakalayan balık, enfes bir ziyafete dönüşecek. Beyaz şarap, özellikle uzgarada pişirilen levrek ve çipura gibi az yağlı balıklara eşlik ettiğinde sofraları keyifli bir sohbet ortamına dönüştürecektir.

MEYVE

Şarap denince akla ilk gelen meyv şüphesiz üzümdür. Kara üzüm, kırmızı şarapla uyumu ile dikkat çekerken, beyaz şarap tüketirken tercih edilecek ekşi elma, ağızda bıraktığı mayhoş tatla şaraba farklı bir aroma katar. Bunların dışında kayısı, kavun, mango gibi meyveler kullanılarak hazırlanacak meyve tabakları, meyveli şaraplarla keyifle tüketilebilir. Biraz tatlı tercihte bulunmak isteyenler içinse ballı incir önerilebilir.

KIRMIZI ET

Şarabın yanına yapılacak yemekler listelendiğinde ilk sırada kırmızı et gelir. Kırmızı şarap ile mükemmel uyum yakalyan kırmızı et, ağızda hoş bir tat bırakır. Ayrıca et pişirilirken ya da marine edilirken de kırmızı şarap kullanılabilir.

KURU YEMİŞ

Meyveli şarabın yanına giden en iyi alternatifler arasında kuru yemiş yer alır. Meyveli şarapların aromasını dengeleyen kuru yemişler, şarabın daha rahat içilmesini sağlar. Ceviz, badem, fındık gibi kuru yemişler meyveli şarapların kusursuz eşlikçileridir. Beyaz şarapla uyumlu bir birliktelik konusunda ise beyaz leblebi tercih edilebilir. Kırmızı şarap içerken tercih edilebilecek kuru yemişler arasında ise en uyumlusu yer fıstığıdır.