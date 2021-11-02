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Sarah Jessica Parker’ın başrolünü üstlendiğini Hocus Pocus 2 filminin oyuncu kadrosu şekilleniyor

02.11.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Sarah Jessica Parker, Bette Midler ve Kathy Najimy’in üstlendiğini Hocus Pocus 2 filminin çekimleri başladı. 1993 yapımı Hocus Pocus filminin devamı niteliğindeki yapımın oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Son olarak projeye Hannah Waddingham, Doug Jones, Tony Hale, Sam Richardson gibi isimler dâhil oldu.

Sarah Jessica Parker’ın başrolünü üstlendiğini Hocus Pocus 2 filminin oyuncu kadrosu şekilleniyor

Sarah Jessica Parker, Bette Midler ve Kathy Najimy’in başrollerini paylaştığı Hocus Pocus 2 filmi 29 yılın ardından yeniden seyircisini selamlamaya hazırlanıyor. Üç cadı kız kardeşin yaşadıklarını konu alan Kenny Ortega imzalı 1993 yapımı Hocus Pocus, devam filminde üç genç kadın yanlışlıkla Sanderson Kardeşleri günümüzün Salem’ine geri getirmesini ve çocuklara aç cadıların dünyaya zarar vermesini nasıl durduracaklarını bulmalarını anlatıyor.

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Disney+’ın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Hocus Pocus 2’nun oyuncu kadrosuna Emmy Ödülü’ne layık görülen Hannah Waddingham, Doug Jones, Tony Hale, Whitney Peak, Lilia Buckingham, Belissa Escobedo, Juju Brener, Froy Gutierrez, Taylor Henderson ve Nina Kitchen gibi isimler dâhil oldu.

Hocus Pocus 2’nun yönetmenliğini The Proposal ve Hot Pursuit filmlerine imza atan Anne Fletcher üstlenirken; filmin senaryosunu Workaholics dizisinin senaristlerinden Jen D’Angelo kaleme alıyor.

Yönetmen Anne Fletcher daha önce yaptığı bir açıklamada, “Artık insanların her zamankinden daha fazla gülmeye ihtiyacı var. Her gün gülmeliyiz ve bu üç inanılmaz kadının böylesine sevilen bir filmden nefis karakterleri canlandırması çok eğlenceli oluyor. Bu cadıları hayata döndürmede rol oynayabildiğim için çok minnettarım” sözlerini dile getirdi.

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