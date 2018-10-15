Saray'dan açıklama geldi! Meghan Markle hamile

Hemen ardından Kensington Sarayı'nda yapılan açıklamada, Markle'ın hamile olduğu açıklandı.

Sorun çıkmamaması halinde, çift ilk çocuklarına sahip olacak.

Sydney şehrine varan Harry ve Meghan büyük bir güvenlik duvarı içinde basın ordusu tarafından karşılandı. Çift, Kraliçe'nin Avustralya temsilcisi olan Genel Vali Peter Cosgrove'un Sydney Limanı konutu Admiralty House'a götürüldü.

Ziyaretlerinde birçok resmi etkinliğe katılacak olan kraliyet çifti Sidney'de Cumartesi başlayacak olan 2018 Invictus Oyunları'na da katılacak.