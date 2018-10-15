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Saray'dan açıklama geldi! Meghan Markle hamile

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.10.2018 10:54 | Son Güncelleme

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Düşes Meghan Markle, Avustralya, Fiji, Tonga ve Yeni Zelanda'ya gerçekleştirecekleri ve 16 gün sürecek ilk resmi ziyaretlerine başlamak üzere Avustralya’nın Sydney şehrine geldi. Ziyaretin ardından Kensington Sarayı'ndan müjdeli haber duyuruldu! 19 Mayıs'ta evlenen Meghan Markle ve Prens Harry bebek bekliyor.

Saray'dan açıklama geldi! Meghan Markle hamile

Hemen ardından Kensington Sarayı'nda yapılan açıklamada, Markle'ın hamile olduğu açıklandı.

Sorun çıkmamaması halinde, çift ilk çocuklarına sahip olacak.

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Sydney şehrine varan Harry ve Meghan büyük bir güvenlik duvarı içinde basın ordusu tarafından karşılandı. Çift, Kraliçe'nin Avustralya temsilcisi olan Genel Vali Peter Cosgrove'un Sydney Limanı konutu Admiralty House'a götürüldü.

Ziyaretlerinde birçok resmi etkinliğe katılacak olan kraliyet çifti Sidney'de Cumartesi başlayacak olan 2018 Invictus Oyunları'na da katılacak.

Tüm dünyanın gözü Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğününde!Tüm dünyanın gözü Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğününde!
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Meghan Markle hamile prens harry Sussex Dükü Prens Harry

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