Sarf etti nasıl yazılır? Sarf etti ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde birden fazla ögeden oluşup birleşik yapıda olan pek çok sözcük mevcuttur. Bu sözcüklerin bir kısmı bitişik bir diğer kısmı ise ayrı olarak yazılırken sarf etti ifadesinin hangi kategoriye girdiği pek çok kişi tarafından sorgulanır. Buna bağlı olarak ortaya çıkan “Sarf etti bitişik mi ayrı mı yazılır?” sorusunun yanıtlanması için Türkçede birleşik fiillerin yazımına yönelik olan kural öne çıkarılmalıdır. Ardından sarf etti ifadesinin TDK onaylı ve yanlış kullanımı ayrı bir başlık altında birer cümle örneğine yer verilerek anlaşılır kılınabilir.

Sarf etti nasıl yazılır?

Türkçede iki ayrı kelimenin bir araya getirilmesi ile oluşturulan pek çok birleşik fiil vardır. Bu birleşik fiillerin ikinci sözcükleri etmek, edilmek, olmak, eylemek gibi ögeleri içerebilir. Sarf etmek kelimesi de bu bağlamda ele alınması gereken Türkçe kökenli ifadelerdendir.

Türk Dil Kurumu güncel sözlüğüne göre sarf etmek sözcüğü iki ayrı anlamda kullanılabilir. Bunların ilki tüketmek, harcamak şeklinde iken ikincisi ise kullanmak olarak belirtilir. Sarf etti doğru yazılışı ise mutlaka ayrı şekilde olmalıdır. Yani bu birleşik fiil sarf ve etmek ögeleri arasında bir boşluk bırakılacak şekilde yazılmalıdır.

Sarf etti ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır?

Özellikle çaba sözcüğü ile birlikte kullanılan sarf etmek birleşik fiili TDK’ye göre ayrı şekilde yazılır. Türkçe yazım kurallarına göre birleşik fiiller mutlaka bu sözcükleri oluşturan ögeler arasında boşluk bırakılacak şekilde yazılmalıdır. Bu bağlamda sarf etti ögelerinin de birbirine bitişik olarak yazılmaması gerektiği belirtilmelidir. Nitekim bu kelime grubunda yer alan ikinci öge olan etmek fiili geçmiş zaman eki almıştır. Ancak bu öge geçmiş zaman eki almış olsa da yapısı gereği birleşik fiil olarak kullanılır. Bu da sarf etti TDK onaylı yazılışının ayrı şekilde olduğunu destekleyen bilgilerdendir. Doğru ve yanlış olan sarf etti yazımı birer cümle örneği ile aşağıdaki gibi detaylı şekilde açıklanabilir: