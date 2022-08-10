Sarhoş adam tabutun içinde uyuyunca diri diri gömüldü! Gece yarısı tuvaleti gelince durumu fark etti

30 yaşındaki Victor Hugo Mica Alvarez isimli bir adam Arjantin, Paraguay ve Bolivya’ya yayılmış yerli bir nüfus olan Güney Amerika'nın Toba halkına adanmış bir törene katıldı. Törenin sonunda içi boş bir tabutun Pachamamma'ya veya Toprak Ana'ya kurban olarak bırakılması gerekiyordu. Ancak törende alkolün dozunu kaçıran Alverez, yatağı zannettiği tabutun içinde uyuyakalınca Toprak Ana’ya istemsiz bir şekilde kurban edildi. Tabutla birlikte toprağa diri diri gömülen adam gecenin ilerleyen saatlerinde tuvaletinin gelmesi üzerine uyandı ve bir tabutun içinde olduğunu fark etti.

“KALKTIĞIMDA HAREKET EDEMİYORDUM”

Törenin büyük bir bölümünü hatırlamadığını dile getiren Alvarez, “Dans etmeye gittik. Hatırladığım tek şey yatağımda olduğumu sandım ve tuvaletimi yapmak için kalktığımda hareket edemiyordum. Üzerimdeki ağırlığı itmeye başladığımda camını kırdım. Camdan içeri toprak girmeye başladı. O anda gömüldüğümü anladım. Kendi çabalarımla dışarı çıktım” dedi.

Alvarez, tabuttan dışarı çıktıktan sonra yakınında bulunan bir kişiden yardım istedi ve birlikte polis karakolunun yolunu tuttular. Polise şikayetinin ardından Alvarez sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye gitti.



