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  4. Sarhoş adam tabutun içinde uyuyunca diri diri gömüldü! Gece yarısı tuvaleti gelince durumu fark etti

Sarhoş adam tabutun içinde uyuyunca diri diri gömüldü! Gece yarısı tuvaleti gelince durumu fark etti

10.08.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolivya’da yaşayan 30 yaşındaki Victor Hugo Mica Alvarez isimli bir adam yerli bir halk geleneğinin parçası olarak ‘Toprak Ana’ya adak adanan bir geleneğe katıldı. Tören sırasında alkolün dozunu kaçıran adam sarhoş oldu ve boş bulduğu tabutu yatağı zannederek uyumaya başladı. Ancak törenin ilerleyen saatlerinde diri diri toprağa gömüldüğünü fark edince dehşeti yaşadı.

Sarhoş adam tabutun içinde uyuyunca diri diri gömüldü! Gece yarısı tuvaleti gelince durumu fark etti

30 yaşındaki Victor Hugo Mica Alvarez isimli bir adam Arjantin, Paraguay ve Bolivya’ya yayılmış yerli bir nüfus olan Güney Amerika'nın Toba halkına adanmış bir törene katıldı. Törenin sonunda içi boş bir tabutun Pachamamma'ya veya Toprak Ana'ya kurban olarak bırakılması gerekiyordu. Ancak törende alkolün dozunu kaçıran Alverez, yatağı zannettiği tabutun içinde uyuyakalınca Toprak Ana’ya istemsiz bir şekilde kurban edildi. Tabutla birlikte toprağa diri diri gömülen adam gecenin ilerleyen saatlerinde tuvaletinin gelmesi üzerine uyandı ve bir tabutun içinde olduğunu fark etti.

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“KALKTIĞIMDA HAREKET EDEMİYORDUM”

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Törenin büyük bir bölümünü hatırlamadığını dile getiren Alvarez, “Dans etmeye gittik. Hatırladığım tek şey yatağımda olduğumu sandım ve tuvaletimi yapmak için kalktığımda hareket edemiyordum. Üzerimdeki ağırlığı itmeye başladığımda camını kırdım. Camdan içeri toprak girmeye başladı. O anda gömüldüğümü anladım. Kendi çabalarımla dışarı çıktım” dedi.

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Alvarez, tabuttan dışarı çıktıktan sonra yakınında bulunan bir kişiden yardım istedi ve birlikte polis karakolunun yolunu tuttular. Polise şikayetinin ardından Alvarez sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye gitti.

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