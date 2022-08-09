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Uçakta uyurken hayatını kaybetti! Ailesi cesedini yarı yolda bırakıp devam etmek zorunda kaldı

09.08.2022 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki çocuklu bir anne olan Helen Rhodes, anne ve babasını görmek için kocası ve iki çocuğuyla birlikte İngiltere'ye yolculuk ederken, seyahat etmekte olduğu uçakta uykusunda öldü. Ölümüyle arkadaşlarını ve ailesini yasa boğan annenin cesedi, Almanya'da bırakıldı ve ailesi yolun geri kalanına onsuz devam etmek zorunda kaldı.

Uçakta uyurken hayatını kaybetti! Ailesi cesedini yarı yolda bırakıp devam etmek zorunda kaldı

Helen Rhodes isimli genç kadın, 5 Ağustos'ta Hong Kong'dan ailesi ile birlikte İngiltere'ye uçarken uykusunda vefat etti. Birçok arkadaşı, genç kadının ölümü karşısında şoke oldu. Seyahatin ortasında hayatını kaybeden annenin cesedi Almanya'da bırakılmak zorundaydı. Bu sebeple ailesi trajik bir şekilde yola onsuz devam etti.

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YOLA ONSUZ DEVAM ETTİLER

Genç kadının aktarmanın diğer uçuşuna birkaç saat kala tepkisiz halde bulunduğu ve tüm çabalara rağmen hayata döndürülemediği aktarıldı. Bütün bunlar çocuklarının önünde gelişti. Helen, uçuşun kalan 8 saatinde koltuğunda nefes nefese bir uykuya daldı. Uçak, Rhodes'un cesedinin Frankfurt'ta bırakıldığı Almanya'da durdu ve ailesi yolun geri kalanını onsuz seyahat etmek zorunda kaldı.

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HERKES YIKILDI

Eşi Simon ve küçük çocukları Nathan ve Emma'nın hayal edilemez bir kayıpla yıkıldığını yazan arkadaşı Jayne Jeje, "Hayatı Hong Kong ve Birleşik Krallık'ta birçok insanı etkileyen sevgili dostumuzun ani ölümü karşısında hâlâ şaşkınlık ve şaşkınlık içindeyiz" diye açıkladı.

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BİR DAHA GÖREMEDİ

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Jeje, Rodos'un 15 yıl boyunca Hong Kong'da yaşadığını, ancak o ve ailesinin yeni bir başlangıç için İngiltere'ye geri dönmeyi planladıklarını belirtti. Rhodes'ın bu plana dair heyecanlı ve gergindi olduğunu söyleyen Jeje, yine de pandemi başladığından beri ailesini veya yaşlanan ebeveynlerini görmediği için ailesini görmeyi dört gözle beklediğini söyledi. Maalesef Rhodes, onları bir daha göremedi.

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BAĞIŞ TOPLANDI

Ölümünün ardından 21.000 dolardan fazla bağış toplandı. Bu paranın, cenaze nakil masraflarına ve ailesine desteğe gideceği bildirildi.

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