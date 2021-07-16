MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkıcı Aylin Coşkun koronavirüse yakalandı

Şarkıcı Aylin Coşkun koronavirüse yakalandı

16.07.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı Aylin Coşkun, Covid-19'a yakalandığını açıkladı. Pandemi boyunca oldukça dikkatli davrandığını söyleyen Coşkun, "Dikkatsiz bir vatandaş hepimizi yaktı" diyerek isyan etti.

Şarkıcı Aylin Coşkun koronavirüse yakalandı

Eşi Volkan Aslan ile mutlu beraberliği olan sanatçı Aylin Coşkun, Covid-19'a yakalandı. Ünlü şarkıcı üzücü haberi Instagram hesabından duyurdu.

"DİKKATSİZ BİR VATANDAŞ HEPİMİZİ YAKTI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Coşkun, "Covid-19 salgını ilk çıktığı günden beri sebze ve meyveleri eldivenle tutup yıkıyordum. Ancak dikkatsiz bir vatandaş hepimizi yaktı. Tek duam bu hastalığın anneme bulaşmamış olması. Lütfen benimle temas kuranlar test yaptırsın. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

unlu-sarkici-aylin-coskun-koronaviruse-yakalandi-14272427_1441_m

HANDE YENER MORAL VERDİ

Coşkun'un Koronavirüs testinin pozitif olduğu açıklamasının ardından Hande yener yakın dostuna "Merak etme bir tanem hiç bir şey olmayacak" mesajıyla moral verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu paylaştı! İşte babası Eren Talu...Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu paylaştı! İşte babası Eren Talu...
Türkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal SearchTürkiye’de yepyeni bir arama deneyimi: Petal Search
Keanu Reeves ile Alexandra Grant evleniyor!Keanu Reeves ile Alexandra Grant evleniyor!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Aylin Coşkun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mini taytıyla amuda kalkıp poz verdi! Sonrası çok talihsiz...

Mini taytıyla amuda kalkıp poz verdi! Sonrası çok talihsiz...

Canlı yayında duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde açıklaması

Canlı yayında duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde açıklaması

Almanya felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 103'e yükseldi

Almanya felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 103'e yükseldi

Babaları şimdi gözden uzak bir hayat sürüyor!

Babaları şimdi gözden uzak bir hayat sürüyor!

Diyarbakır'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Diyarbakır'da deprem! Çevre illerden de hissedildi

Koronavirüs aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktı

Koronavirüs aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Aslı Enver'den bikinili paylaşım! Beğeni yağdı

Aslı Enver'den bikinili paylaşım! Beğeni yağdı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sessiz sedasız ayrıldı

Sessiz sedasız ayrıldı

Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

Aygün Aydın hapisten çıkar çıkmaz Hakan Sabancı’ya küfürler yağdırdı

16 yaş küçük kocasını nasıl mutlu ettiğini açıkladı! Yatak odası itirafı

16 yaş küçük kocasını nasıl mutlu ettiğini açıkladı! Yatak odası itirafı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.