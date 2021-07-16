Şarkıcı Aylin Coşkun koronavirüse yakalandı

Eşi Volkan Aslan ile mutlu beraberliği olan sanatçı Aylin Coşkun, Covid-19'a yakalandı. Ünlü şarkıcı üzücü haberi Instagram hesabından duyurdu.

"DİKKATSİZ BİR VATANDAŞ HEPİMİZİ YAKTI"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Coşkun, "Covid-19 salgını ilk çıktığı günden beri sebze ve meyveleri eldivenle tutup yıkıyordum. Ancak dikkatsiz bir vatandaş hepimizi yaktı. Tek duam bu hastalığın anneme bulaşmamış olması. Lütfen benimle temas kuranlar test yaptırsın. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

HANDE YENER MORAL VERDİ

Coşkun'un Koronavirüs testinin pozitif olduğu açıklamasının ardından Hande yener yakın dostuna "Merak etme bir tanem hiç bir şey olmayacak" mesajıyla moral verdi.

