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Şarkıcı Bengü'den ailesiyle yeni yıl pozu

30.12.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Bengü, eşi Selim Selimoğlu, çocukları Zeynep ve Selim'le çekilen aile pozunu paylaştı. Yılbaşı ağacı önünde ailesiyle poz veren Bengü paylaşımına "

Şarkıcı Bengü'den ailesiyle yeni yıl pozu

2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren Bengü, kızı Zeynep'i bir yıl sonra kucağına almıştı. Ünlü şarkıcı, 1 Kasım'da da Selim adını verdiği oğlunu dünyaya getirmişti. İkinci kez anne olmanın sevincini yaşayan Bengü, geçtiğimiz günlerde yılbaşında sahnede olacağını duyurmuştu.

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AİLECE YILBAŞI POZU

Bengü'den yeni yıl öncesi mutlu aile pozu geldi.

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Bengü fotoğrafın hemen altına, "Geçen sene bu zamanlardı. Yine yeni yıla birkaç gün kala; Selim dedi ki '2022'ye girerken bu masaya dört kişi oturalım karıcığım…' Zeynep bir buçuk yaşında; pandeminin ortasındayız. Sahneyi özlemişim; cebimde hazır nazır şarkılarım çıkaramamışım. Dedim 'yok'. Hele bi pandemi bitsin, hele bir geçsin bugünler. Kaldı öyle mevzu. Hatta biraz da küstü bana Selim. Sonra bir gün baktık ki dünyanın en tatlı süprizi. Bir de oğlumuz oluyor. Bıraktım tüm kaygıları, şöhreti kimliği. O 'an' ne olmak istiyorsam onu seçtim. Ve oğlumuz geldi. Gözümde büyüttüğüm her şeyi öyle de kolay hallettim ki. Ben nasıl olsa her şeye yeterdim ve öyle mutluydum çünkü. Demem o ki, biz bugün bu sofrada 4 kişiyiz, sağlıklıyız, huzurluyuz ve şükür doluyuz. Hepimizden hepinize şimdiden iyi seneler. Aşkla, sevgiyle; kocaman öpücüklerle…" notunu düştü.


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Bengü
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