MAGAZİN

Şarkıcı Buray'ın gizemli dövmesi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.08.2019 01:55 | Son Güncelleme

Türk pop müziğinin başarılı ismi Buray, etkileyici Harbiye Açıkhava konserinin ardından dinleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Bayramı da sahnede geçiren sevilen sanatçı, gerek repertuvarı gerekse sahne enerjisi ile yine müzikseverleri büyüledi.

Şarkıcı Buray'ın gizemli dövmesi!

Bayramın ikinci günü Antalya Gloria Hotel'de sahne alan Buray, üçüncü günü de Antalya Jolly Joker sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Bayramın son günü rotayı Alaçatı'ya çeviren sanatçı, Alaçatı Jolly Joker'de konser verdi.

İLK DÖVMESİ MERAK UYANDIRDI
Yaptırdığı ilk dövmesiyle ilgi çeken sanatçı, sahnede dövmesinin hikayesini de paylaştı. Dört kez niyetlenip dövmecinin kapısından dönen Buray, en sonunda aradığı ikonu bulunca dövmecinin yolunu kararlılıkta tuttuğundan söz etti. "İleride pişman olmayacağım, vücudumda taşımaktan gurur duyacağım o şekli bulmaya çalışmıştım hep" diyen sanatçı, sonunda hayatını değiştiren melodinin ses frekansını koluna işlediğini belirtti.

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Buray, "Meleklerimden ilham olarak inen ve bana bu kadar uğurlu gelen o melodiyi her sabah uyandığımda aynadan bakıp, hatırlamak, şükretmek, hayatıma anlam katacak" dedi.

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