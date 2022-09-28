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Şarkıcı Ebru Polat bornozlu pozunu takipçileriyle paylaştı!

28.09.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde parlak bikinili pozlarıyla beğeni yağmuruna tutulan ünlü şarkıcı, yüksek lisansa başladığı duyurarak özel okul fiyatlarına isyan etmişti. Polat'tan bu kez bornozlu paylaşım geldi.

Şarkıcı Ebru Polat bornozlu pozunu takipçileriyle paylaştı!

İddialı pozlarıyla sosyal medyada dikkat çeken isimlerden olan Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozlarıyla çokça konuşulmuştu. Insragram hesabında 4 milyona yakın takipçi kitlesine sahip olan isimden çok konuşulacak yeni paylaşım geldi.

EBRU POLAT'DAN BORNOZLU POZ!

4 milyona yakın takipçisi bulunan Ebru Polat, kendisine ait bir güzellik salonu da işletiyor. Cüretkar pozlarıyla sık sık adından bahsettiren isim, son olarak okul fiyatlarına sitem etmişti.

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Daha önce psikoloji bölümünde yüksek lisans yaptığı bilinen isim, paylaşımlarını sürdürüyor.

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Polat, bu kez bornouyla önünü açarak çekildiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

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İşte Ebru Polat'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Ebru Polat sosyal medya ünlü şarkıcı
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