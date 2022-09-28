Şarkıcı Ebru Polat bornozlu pozunu takipçileriyle paylaştı!

İddialı pozlarıyla sosyal medyada dikkat çeken isimlerden olan Ebru Polat, geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozlarıyla çokça konuşulmuştu. Insragram hesabında 4 milyona yakın takipçi kitlesine sahip olan isimden çok konuşulacak yeni paylaşım geldi.

EBRU POLAT'DAN BORNOZLU POZ!

4 milyona yakın takipçisi bulunan Ebru Polat, kendisine ait bir güzellik salonu da işletiyor. Cüretkar pozlarıyla sık sık adından bahsettiren isim, son olarak okul fiyatlarına sitem etmişti.

Daha önce psikoloji bölümünde yüksek lisans yaptığı bilinen isim, paylaşımlarını sürdürüyor.

Polat, bu kez bornouyla önünü açarak çekildiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

İşte Ebru Polat'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...



