Şarkıcı Ebru Polat makyajsız fotoğrafıyla şaşırttı

Sosyal medyayı aktif kullanan ve paylaşımları binlerce beğeni alan şarkıcı Ebru Polat da makyajsız paylaşım akımına dahil oldu. Ebru Polat makyajsız fotoğrafıyla şaşırttı.

"GÜZEL OLSAK NE OLACAK"

Ebru Polat, "Bir no make up ta benden. Aştık artık böyle şeyleri ya güzel olsak ne olacak çirkin olsak ne olacak. Kimin umurunda. İşe güce odaklanmışım artık" notuyla makyajsız fotoğrafını paylaştı.

TAKİPÇİLERİ TANIYAMADI

Polat'ın beğeni yağan makyajsız pozuna binlerce yorum geldi. Bazı takipçileri Polat'ı tanıyamazken, bazı takipçileri ise "Makyjasız halinle daha güzelsin" yorumlarını yaptı.



