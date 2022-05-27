Şarkıcı Faruk K'dan olay yaratan itiraf! "Almanya'da yaşadığım bir ilişkiden çocuğum olabilir"

Ekranların sevilen magazin programı 2. sayfaya bugün ünlü şarkıcı Faruk K. katıldı. Şarkıcı Faruk K, "Emin değilim ama bir çocuğum olabilir" dedi. Bu itiraf programa damga vurdu. Azar Azar şarkısı ile tanıdığımız Faruk K. yıllar sonra büyük bir itirafta bulundu. İşte Faruk K'dan gelen o itiraf...

"ALMANYA'DA BİR ÇOCUĞUM OLABİLİR"

Şarkıcı Faruk K, yıllar önce Almanya'da bir ilişki yaşadığını ve bu ilişkiden bir çocuğunun olabileceğini 2. sayfa programında açıkladı. Ünlü isim, "Emin değilim ama Almanya'da bir çocuğum olabilir eğer öyle bir şey varsa kanıtlanırsa bana ulaşsın ben ona sahip çıkarım"dedi.

Bu itiraf üzerine hem stüdyodakiler hem de ekran başındaki izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı.

FARUK K KİMDİR?

Faruk Kurukaya 20 Nisan 1973 yılında İstanbul'da doğmuştur. Daha çok bilinen adıyla Faruk K, İstanbul Yapı Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra iki sene kadar amatör tiyatrolarda oyunculuk yaptı. 1991 senesinde başladığı özel dans derslerinin ardından Muhabbet-92 müzikalinde Şener Şen ve Emel Sayın'la aynı sahnede profesyonel hayata adım attı. Aynı sene Yonca Evcimik ile başladığı dans serüveni 9 yıl profesyonel olarak devam etti. Dans kariyerini sürdürdüğü yıllarda bestecilik ve söz yazarlığı ile müzik hayatına adım attı.

