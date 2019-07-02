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Şarkıcı Fettah Can Suriyeli paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.07.2019 10:21 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Fettah Can sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile Suriyelilere tepki gösterdi. Can'ın bir takipçisi paylaşıma, "Size yüzde 100 katılıyorum bizim askerimiz ölürken onlar burada keyif yapıyor." yorumunu yaptı.

Şarkıcı Fettah Can Suriyeli paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu!

Şarkıcı Fettah Can, sosyal medya hesabından yaptığı Suriyeli paylaşımı ile çok konuşuldu.Can Suriyelilerin fotoğrafına, "Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin." notunu ekledi.

"TÜRKİYE'DE SURİYELİ, SURİYE'DE TÜRK ASKERİ"

Ünlü şarkıcı Fettah Can sosyal medya hesabından Suriye'de şehit olan Türk askerini anarak, Türkiye'deki Suriyelilere tep gösterdi. İki fotoğraf paylaşan Can, fotoğraflara, "Türkiye'de Suriyeli, Suriye'de Türk Askeri. Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin." notunu ekledi.

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TAKİPÇİLERİ DESTEK VERDİ

Fettah Can'ın bu paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu. Fettah Can'ın birçok takipçisinden paylaşıma çok sayıda yorum, beğeni ve destek geldi. Konuyla yorum yapan bir takipçisi, "Size yüzde 100 katılıyorum bizim askerimiz ölürken onlar burada keyif yapıyor." ifadelerini kullandı.

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Fettah Can Suriyeli

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