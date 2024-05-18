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SON DAKİKA | MHP lideri Bahçeli 'kumpasçılarla işimiz olmaz' dedi, çok net konuştu: Başları ezilmeli

18.05.2024 11:34
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Son dakika: Partisinin Kızılcahamam Kampı'nda açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı açıklamada "Devlette FETÖvari yapılanma kuranlarla yolumuz kesişmez. Özellikle altını çiziyorum ki kumpasçılarla işimiz olamaz. Hiç kimse karanlık senaryolarla, gizli tanık ifadeleri ile üstlendiği görevi kötüye kullanarak barış ortamımızı zedelemeye kalkışmamalıdır. Bu kalkışmaya cüret edenlerin başı mutlaka ezilmelidir." dedi.

SON DAKİKA | MHP lideri Bahçeli 'kumpasçılarla işimiz olmaz' dedi, çok net konuştu: Başları ezilmeli

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam Kampı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Aziz vatandaşlarımızı en iyi dileklerimle selamlıyorum, şükranlarımızı sunuyorum.

31 Mart seçimiyle Türkiye zincirleme seçimler dönemini geride bırakmıştır. Aziz milletimiz nihai kararı vermiş, seçimsiz geçecek 4 yıllık döneme girilmiştir.

Hepinizi her belediye başkanımızı, seçimlerde aday olup seçilemeyen tüm arkadaşlarımızı tebrik ederim. Yürüdüğünüz yolda ayağınıza taş değmesin.

31 Mart'ta demokratik rüştümüzü bir daha ispat ettik. 31 Mart seçimlerinin kendine özgü şartlar içinde partimiz ve Cumhur İttifakı yüz akıyla çıkmıştır. MHP'ye karalama çabalarının bizim için hiçbir itibarı yoktur. Saklayacağımız, utanacağımız, mahcubiyet duyacağımız bir şeyden bahsetmek mümkün değildir.

"KUMPSAÇILARLA İŞİMİZ OLMAZ"

Hiç kimse karanlık senaryolarla, gizli tanık ifadeleri ile üstlendiği görevi kötüye kullanarak barış ortamımızı zedelemeye kalkışmamalıdır. Bu kalkışmaya neden olanların başı mutlaka ezilmelidir.

"KALKIŞMAYA CÜRET EDENLERİN BAŞI EZİLMELİDİR"

Devletin içinde hukuk dışı yapılanması olan, kendi tarikatları dışında kim varsa fişleyip nifak üreten odaklarla asla yolumuz kesişemez. Türkiye bir hukuk devletidir. Devlet hukukla yollarını ayırırsa çeteden farkı kalmaz. Yönetimde istikrar sağlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır. Hiç kimse karanlık senaryolarla, gizli tanık ifadeleri ile üstlendiği görevi kötüye kullanarak barış ortamımızı zedelemeye kalkışmamalıdır. Bu kalkışmaya cüret edenlerin başı mutlaka ezilmelidir.

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli MHP
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