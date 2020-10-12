Şarkıcı Lara’nın talihsizlikler peşini bırakmıyor!

Temmuz ayında yaşadığı trafik kazasıyla ölümden dönen şarkıcı Lara sevenlerini korkutmuştu. Gerçek adı Fatma Nur Ergürder olan ülü şarkıcı ve ailesi trafik kazasını sağ salim atlatmayı başardıktan sonra yangın şokuyla sarsılmıştı. Yaşamını Antalya’da devam ettiren Lara’nın kendisi gibi şarkıcı olan ağabeyi İzzet Keskin’in evinde yangın çıkmıştı. Küle dönen evin görüntülerini Instagram hesabından yayınlayan Lara üzüntüsünü sevenleriyle paylaşmıştı.

Güzel şarkıcının hayatındaki talihsizlikler bunlarla sınırlı kalmadı. Başarılı sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kolunu kırdığını duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten şarkıcı, yüzünden gülümsetmeyi eksik etmediğinin altını çizdi.

‘HER ŞEYE RAĞMEN GÜLÜMSE’



Yaşadığı şansızlıklara karşın gülümsemeye devam ettiğini söyleyen Lara kolunun alçılı fotoğrafını Instagram sayfasından yayınladı. Alçılı koluyla objektiflere gülümseyen ünlü şarkıcı fotoğrafına, “Her şeye rağmen gülümse” notunu eklemeyi ihmal etmedi.

