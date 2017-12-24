Şarkıcı Nez boşanıyor!

Sabah'tan Merve Durğun'un haberine göre çift birbirlerinden maddimanevi tazminat ve nafaka talep etmedi. Eylül'de haklarında, yaşadıkları şiddetli bir kıskançlık kavgası sonucu yollarını ayırdıklarına dair haberler çıkan çift, birbirlerini sosyal medya hesaplarından silerek fotoğraflarını da kaldırmışlardı.

Nez, çıkan haberlerin ardından "Uzakta kendi halinde yaşadığım evlilik kurumum ile ilgili haberleri izliyor ve tabii ki merakınıza ve ilginize saygı duyuyorum. Bu hassas dönemde sizden tek beklentim anlayış ve hoşgörü olacaktır" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Ünlü çift geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen çift, birbirlerinden maddi manevi tazminat ve nafaka talep etmedi. Dava, ilerleyen günlerde görülecek.

MAGAZİN GÜNDEMİNDE YAŞANDI?

