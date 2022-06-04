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Şarkıcı Öykü Gürman nişanlandı mı? Öykü Gürman'ın nişanlısı Fatih İçmeli kimdir?

04.06.2022 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanatçı Öykü Gürman, ikinci defa kez nikâh masasına oturmaya hazırlanıyor. Öykü Gürman, bir süredir birliktelik yaşadığı Fatih İçmeli ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Peki Şarkıcı Öykü Gürman nişanlandı mı? Öykü Gürman'ın nişanlısı Fatih İçmeli kimdir? İşte merak edilenler...

Şarkıcı Öykü Gürman nişanlandı mı? Öykü Gürman'ın nişanlısı Fatih İçmeli kimdir?

Hem oyuncu hem de şarkıcı olan Öykü Gürman'dan mutlu bir haber geldi. Gürman'ın 3,5 senedir Fatih İçmeli ile birlikte olduğu biliniyordu. Peki Öykü Gürman nişanlandı mı?

ÖYKÜ GÜRMAN NİŞANLANDI MI?

Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, yaklaşık 3,5 yıldır Fatih İçmeli'yle aşk yaşıyordu. İkili, dün akşam evliliğe ilk adımı attı. Önceki aylarda Paris'te evlilik teklifi alan Gürman için aile arasında nişan töreni düzenlendi.

"MESAJLARINIZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

Ünlü çiftin güne dair mutluluk kareleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Öykü Gürman, fotoğraflarda "Güzel dilekleriniz, mesajlarınız için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine paylaşıma pek çok takipçiden 'tebrik' ve 'hayırlı olsun' yorumları yağdı.

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Öykü Gürman
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