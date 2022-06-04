Şarkıcı Öykü Gürman nişanlandı mı? Öykü Gürman'ın nişanlısı Fatih İçmeli kimdir?

Hem oyuncu hem de şarkıcı olan Öykü Gürman'dan mutlu bir haber geldi. Gürman'ın 3,5 senedir Fatih İçmeli ile birlikte olduğu biliniyordu. Peki Öykü Gürman nişanlandı mı?
Şarkıcı ve oyuncu Öykü Gürman, yaklaşık 3,5 yıldır Fatih İçmeli'yle aşk yaşıyordu. İkili, dün akşam evliliğe ilk adımı attı. Önceki aylarda Paris'te evlilik teklifi alan Gürman için aile arasında nişan töreni düzenlendi.
Ünlü çiftin güne dair mutluluk kareleri ise sosyal medyada paylaşıldı. Öykü Gürman, fotoğraflarda "Güzel dilekleriniz, mesajlarınız için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.
Bunun üzerine paylaşıma pek çok takipçiden 'tebrik' ve 'hayırlı olsun' yorumları yağdı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum