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Şarkıcı Seçil Çifti'nin işlediği cinayette yeni detaylar ortaya çıktı! 'Sandalyenin kırık demir bacağıyla defalarca vurdum'

16.01.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe'de ormanlık alanda bulunan Semih Sevgi'yi eski sevgilisi, şarkıcı Seçil Çiftçi'nin öldürdüğü belirlenmişti. Çiftçi emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Çiftçi'nin ifadesinde, "Sandalyenin kırık demir bacağıyla defalarca vurdum. Hayatını kaybedince babamdan yardım istedim. Elleri ve ayakları bağlanmış cesedi ormanlık alana götürerek gömdük" dediği öğrenildi. İşte olayın detayları...

Şarkıcı Seçil Çifti'nin işlediği cinayette yeni detaylar ortaya çıktı! 'Sandalyenin kırık demir bacağıyla defalarca vurdum'

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sancaktepe'de ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, mantar toplamaya çıkan bir ailenin fark ettiği erkek cesedinin parmak izinden kimliğinin Semih Sevgi olduğunu belirledi. Yapılan ilk incelemenin ardından, ailesiyle irtibat kuruldu ve maktulün Tokat'ta ikamet ettiği, ancak kendisinden haber alınmadığı için ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi.

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ÇELİŞKİLİ İFADELERİ ELE VERDİ

Semih Sevgi'nin İstanbul'da görüştüğü kişilerin ifadeleri, kullandığı sosyal medya hesapları ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) üzerinden öldürülmeden önceki iletişim ve hareket trafiği belirlendi. Olayda şüphesi olduğu değerlendirilenlere yönelik olarak 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapan Jandarma ekipleri; Semih Sevgi'nin eski kız arkadaşı şarkıcı Seçil Çiftçi'nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi.

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HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Seçil Çiftçi'nin sosyal medya hesaplarından maktulü tehdit ettiği üzerine bulgular elde eden ve kaldığı evde uyuşturucu bulan ekipler Seçil Çiftçi'yi gözaltına aldı. Seçil Çiftçi'nin ifadesinde eski erkek arkadaşı Semih Sevgi ile ayrıldıklarını, ancak kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinden aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü, sonra cesedi babası ile birlikte Sancaktepe'de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti.

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'DEFALARCA VURDUM'

Çiftçi'nin ifadesinde, "Tartışmanın büyümesi üzerine sandalyenin kırık demir bacağıyla defalarca vurdum. Hayatını kaybedince babamdan yardım istedim. Elleri ve ayakları bağlanmış cesedi ormanlık alana götürerek gömdük" dediği öğrenildi.

Seçil Çiftçi ve babası çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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DHA

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cinayet Şarkıcı

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