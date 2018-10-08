MAGAZİN

Şarkıcı Simge Sağın kusursuz fiziğiyle dikkat çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.10.2018 20:05 | Son Güncelleme

Şarkıcı Simge Sağın sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

Şarkıcı Simge Sağın kusursuz fiziğiyle dikkat çekti

Öpücem' isimli son şarkısıyla dillerden düşmeyen Simge Sağın, paylaştığı fotoğrafla büyüledi.

Kusursuz fiziği ile dikkat çeken şarkıcıya çok sayıda yorum geldi.

simge

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Simge Sağın paylaşımına, "Sadece bitki ve hayvanlara birşey söyle..." yorumunu yaptı. Cesur paylaşımıyla takipçilerini mest eden Sağın'ın takipçileri yaptıkları yorumlarla fotoğrafı beğendiklerini belli etti. Sağın'ın bir takipçisi paylaşıma, "Simge hanım gerçekten bebek gibisiniz" yorumunu yaptı.
ÇOK KONUŞULAN KLİP

5bbb8bd0ae298bd66658cbda

Popçu Simge, sözleri Sezen Aksu ve Sibel Algan’a ait ‘Öpücem’ şarkısına klip çekmiş, transparan kostümü ile dans ettiği sahneleri, Britney Spears’ın 'Toxic' klibindeki sahneler ile neredeyse aynı olduğunu iddia edilmişti.

5bbb8bd066a97cb927087d5f


PARTNERTatlıların kralicesi Magnolia nasıl yapılır?Tatlıların kralicesi Magnolia nasıl yapılır?
4 Kadın programına Seda Akgül'ün yerine kim geldi?4 Kadın programına Seda Akgül'ün yerine kim geldi?
Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
simge instagram Simge Sağın

En Çok Okunan Haberler

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı

Su seviyesi düşünce ortaya bakın ne çıktı

Türkücü Faruk Demir CHP'den adaylığını açıkladı

Türkücü Faruk Demir CHP'den adaylığını açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

PKK elebaşı Karayılan'ın çarpık ilişkileri! İğrenç detaylar

PKK elebaşı Karayılan'ın çarpık ilişkileri! İğrenç detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Levent Üzümcü'ye konser için gittiği barda saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Levent Üzümcü'ye konser için gittiği barda saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Dilan Çıtak'tan Aleyna Tilki açıklaması

Dilan Çıtak'tan Aleyna Tilki açıklaması

Kenan Doğulu'dan Antalya'da muhteşem konser

Kenan Doğulu'dan Antalya'da muhteşem konser

Ebru Yaşar'dan Nur Yerlitaş'a moral mesajı

Ebru Yaşar'dan Nur Yerlitaş'a moral mesajı

4 Kadın programına Seda Akgül'ün yerine kim geldi?

4 Kadın programına Seda Akgül'ün yerine kim geldi?

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.