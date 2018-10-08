Şarkıcı Simge Sağın kusursuz fiziğiyle dikkat çekti

Öpücem' isimli son şarkısıyla dillerden düşmeyen Simge Sağın, paylaştığı fotoğrafla büyüledi.

Kusursuz fiziği ile dikkat çeken şarkıcıya çok sayıda yorum geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Simge Sağın paylaşımına, "Sadece bitki ve hayvanlara birşey söyle..." yorumunu yaptı. Cesur paylaşımıyla takipçilerini mest eden Sağın'ın takipçileri yaptıkları yorumlarla fotoğrafı beğendiklerini belli etti. Sağın'ın bir takipçisi paylaşıma, "Simge hanım gerçekten bebek gibisiniz" yorumunu yaptı.

ÇOK KONUŞULAN KLİP

Popçu Simge, sözleri Sezen Aksu ve Sibel Algan’a ait ‘Öpücem’ şarkısına klip çekmiş, transparan kostümü ile dans ettiği sahneleri, Britney Spears’ın 'Toxic' klibindeki sahneler ile neredeyse aynı olduğunu iddia edilmişti.



