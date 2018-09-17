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Şarkıcı Zeynep, konser verdiği sahnede evlendi

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.09.2018 00:56 | Son Güncelleme

İzmir'in Karaburun ilçesindeki kurtuluş törenleri kapsamında konser veren şarkıcı Zeynep, sahnede dünyaevine girdi.

Şarkıcı Zeynep, konser verdiği sahnede evlendi

Karaburun Belediyesi tarafından Mordoğan Mahallesi'nde düzenlenen kurtuluş günü etkinliklerinde ilk olarak pop şarkıcısı Faruk K sahne aldı. Ardından sahneye "Mehmedim" şarkısıyla ünlenen Zeynep çıktı.

Sahneye beyaz bir elbiseyle çıkan şarkıcı, dünya evine sahnede gireceğini söyledi. Daha sonra sahneye basketbol menajeri olan damat Can Yalman ve nikah şahitleri çağrıldı. Zeynep'in beyaz elbisesine asistanları tarafından tül ve duvak takıldı.

Çiftin nikahı Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır tarafından kıyıldı. Çakır, çifte mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını Zeynep'e verdi. Çift nikah töreninin ardından Faruk K'nın seslendirdiği şarkıyla ilk danslarını etti.

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'HALKIMIZLA KUTLAMAYI YAPMAK İSTEDİK'
Zeynep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatının en mutlu gününü yaşadığını söyledi. Can Yalman ile 2 yıl önce tanıştıklarını belirten Zeynep, "Evlenme kararını 5 ay önce aldık. Böyle zafer günü kutlanılan bir günde Can ile beraber evlilik kararı aldık. Halk beni bir yere getirdi. Bu yüzden halkımız ile bu güzel kutlamayı yapmak istedik." dedi. Can Yalman da Zeynep'in şarkıcı kimliğinin dışında çok iyi bir insan olduğunu, onunla hayatı paylaştığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

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