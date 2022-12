Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte 3 Aralık 2022 Cumartesi günü Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölüm konukları...

Şarkılar Bizi Söyler'in bugün (3 Aralık Cumartesi) ekrana gelecek olan yeni bölüm konukları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İzleyiciler, Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu programın 3 Aralık Cumartesi günü yayınlanan bölümüne ilişkin araştırma yapmaya başladı. 3 Aralık 2022 Cumartesi günü Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici Şarkılar Bizi Söyler programının yeni bölümünde Haluk Levent, Melek Mosso ve Özgür Can Çoban'ı ağırlayacak.

HALUK LEVENT KİMDİR?

Haluk Levent, 26 Kasım 1968'de Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yamaçlı mahallesinde doğdu.

Başarılı şarkılarının yanı sıra, son zamanlarda yaptığı hayır işleri ile gündeme gelen Haluk Levent, şarkıcı ve hayırseverdir.

9 kardeşin 8'ncisi olan Haluk Levent ilköğretimini İlkokulu Sabancı İlköğretim Okulunda tamamlamıştır. Ardından Adana Atatürk Lisesini bitirmiştir. Üniversite döneminde sık sık alan değiştiren Levent sırasıyla; Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde öğrencilik yaptı. Üniversite sınavında başarı gösteren ünlü sanatçının eğitim hayatı için aynı şey söz konusu değildi. Levent'in istikrarlı bir şekilde üniversite hayatına devam edememesinde, ailesinin yaşadığı maddi zorlukların payı büyüktü. Sınavlarla uğraştığı dönemler ticari hayata atılan Levent başarısız oldu ve kendini yollara verdi. Ünlü şarkıcının ilk albümünün adının "Yollarda" olmasının nedeni geçmişte yaşadığı acı deneyimlerdir. "Yollarda" albümü 1993 yılında çıktı. Söz konusu albüm bir anda iki yüz bin satılmıştır.

Haluk Levent kariyer hayatı boyunca on beş albüm, on bin konser, iki kitap yüzlerce ödül, yardım konserleri, iki tane rekor konser (on iki saatlik), hazırlamış, gerçekleştirmiştir.

Son zamanlarda, yaptığı hayır işleriyle konuşulan Haluk Levent 4 sene önce "Ahbap" adlı dernek kurarak ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya başladı.

Başarılı şarkılı Haluk Levent, 2004'te Neslin Yonarlar ile dünya evine girmiş, 2017'de boşanmıştır. Haluk Levent'in Ela Acil adında bir kız çocuğu vardır.

MELEK MOSSO KİMDİR?

Melek Mosso, 11 Kasım 1988 yılında Kayseri’de dünyaya geldi.

Müzik yaşamına çocukluk yıllarında başlayarak bağlama ve flüt ile şarkı söylemeye başlamıştır. Eğitim hayatını Adnan Menderes Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun olarak tamamlamış ve Grundig markasının şarkı yarışmasında özel jüri ödülü kazanmıştır.

Müzik kariyerine katkı sağlayan Mosso,’O Ses Türkiye’ adlı ses yarışmasına katılmıştır.

Gerçek soyadı Davarcı olan şarkıcı, 2018 yılında Yıldız Tilbe’nin ‘Vursalar Ölemem’ adlı şarkısını seslendirerek dinleyiciden büyük beğeni toplamıştır. Melek Mosso, Ardından farklı tarzı ve yorumuyla Hiç ışık yok, arzular arsız, bana yalan söylediler, dilek taşı, kedi, yalnız gece, ben varım gibi şarkıları kendi tarzında seslendirmiştir.

ÖZGÜR CAN ÇOBAN KİMDİR?

Özgür Can Çoban, 14 Kasım 1994 yılında Kırşehir'de dünyaya geldi.

Özgür Can Çoban, lisedeyken TRT Müzik programlarında vokal olarak çalışmaya başladı.

Özgür Can, TRT tarafından düzenlenen ses yarışmalarında birincilikler kazanarak aynı sene içerisinde TRT'de Türk Halk Müziği “Sözleşmeli Ses Sanatçısı" olarak görev almaya başladı.

Özgür Can, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümünü Yüksek Onur Derecesi ile bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Performans Anasanat Dalı Çalgı - Ses Yüksek Lisans Programını Birincilik ile kazandı.