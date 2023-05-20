Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 20 Mayıs 2023 Şarkılar Bizi Söyler konukları ve Kanal D yayın akışı

Şarkılar Bizi Söyler her bölümü ayrı bir müzik ziyafetine sahne oluyor. Kanal D'nin sevilen programı bu akşam arabesk gecesi konseptiyle ekranlara gelecek. Sibel Can ve Hakan Altun, bu akşam yeni bölümle sevenlerinin karşısına çıkacak. İşte Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları ve 20 Mayıs Kanal D yayın akışı...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Program,arabesk tarzı şarkılar bölümü ile ekrana gelecek. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları; Baha, Bilal Sonses, Ferman Toprak, Hüseyin Tatlı, Çılgın Sedat, Murat Kurşun, Elif Kaya, Oktay Gürtürk, Ceyhun Damla ve Hilal Altın olacak.

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Hüsnü Şenlendirici, rahatsızlığı nedeniyle bu hafta da programda yer alamayacak.

20 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

06.45 Yabancı Damat

08.30 Konuştukça - Yeni Bölüm

09.45 Magazin D Cumartesi - Yeni Bölüm

13.00 Arda'nın Mutfağı - Yeni Bölüm

14.00 Beşinci Tat - Yeni Bölüm

14.45 Kraliçe

16.15 Veda Mektubu

18.30 Kanal D Ana Haber - Canlı

20.00 Şarkılar Bizi Söyler - Yeni Bölüm

00.30 Köpek Balığı İstilası

02.30 Poyraz Karayel

05.30 Müzik Arası

