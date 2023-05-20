Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 20 Mayıs 2023 Şarkılar Bizi Söyler konukları ve Kanal D yayın akışı

Şarkılar Bizi Söyler her bölümü ayrı bir müzik ziyafetine sahne oluyor. Kanal D'nin sevilen programı bu akşam arabesk gecesi konseptiyle ekranlara gelecek. Sibel Can ve Hakan Altun, bu akşam yeni bölümle sevenlerinin karşısına çıkacak. İşte Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları ve 20 Mayıs Kanal D yayın akışı...
Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Program,arabesk tarzı şarkılar bölümü ile ekrana gelecek. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları; Baha, Bilal Sonses, Ferman Toprak, Hüseyin Tatlı, Çılgın Sedat, Murat Kurşun, Elif Kaya, Oktay Gürtürk, Ceyhun Damla ve Hilal Altın olacak.
Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Hüsnü Şenlendirici, rahatsızlığı nedeniyle bu hafta da programda yer alamayacak.
06.45 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça - Yeni Bölüm
09.45 Magazin D Cumartesi - Yeni Bölüm
13.00 Arda'nın Mutfağı - Yeni Bölüm
14.00 Beşinci Tat - Yeni Bölüm
14.45 Kraliçe
16.15 Veda Mektubu
18.30 Kanal D Ana Haber - Canlı
20.00 Şarkılar Bizi Söyler - Yeni Bölüm
00.30 Köpek Balığı İstilası
02.30 Poyraz Karayel
05.30 Müzik Arası