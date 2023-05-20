MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 20 Mayıs 2023 Şarkılar Bizi Söyler konukları ve Kanal D yayın akışı

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 20 Mayıs 2023 Şarkılar Bizi Söyler konukları ve Kanal D yayın akışı

20.05.2023 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları merak ediliyor. Sibel Can ve Hakan Altun'un sunduğu ve her hafta farklı konukların olduğu sevilen şarkı programının bu haftaki konukları merak izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bir süredir Hüsnü Şenlendirici hastalığı sebebiyle programa katılamıyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? İşte 20 Mayıs 2023 Şarkılar Bizi Söyler konukları ve Kanal D yayın akışı...

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm konukları kimler? 20 Mayıs 2023 Şarkılar Bizi Söyler konukları ve Kanal D yayın akışı

Şarkılar Bizi Söyler her bölümü ayrı bir müzik ziyafetine sahne oluyor. Kanal D'nin sevilen programı bu akşam arabesk gecesi konseptiyle ekranlara gelecek. Sibel Can ve Hakan Altun, bu akşam yeni bölümle sevenlerinin karşısına çıkacak. İşte Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları ve 20 Mayıs Kanal D yayın akışı...

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Program,arabesk tarzı şarkılar bölümü ile ekrana gelecek. Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları; Baha, Bilal Sonses, Ferman Toprak, Hüseyin Tatlı, Çılgın Sedat, Murat Kurşun, Elif Kaya, Oktay Gürtürk, Ceyhun Damla ve Hilal Altın olacak.

14218

Şarkılar Bizi Söyler bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Hüsnü Şenlendirici, rahatsızlığı nedeniyle bu hafta da programda yer alamayacak.

20 MAYIS KANAL D YAYIN AKIŞI

06.45 Yabancı Damat
08.30 Konuştukça - Yeni Bölüm
09.45 Magazin D Cumartesi - Yeni Bölüm
13.00 Arda'nın Mutfağı - Yeni Bölüm
14.00 Beşinci Tat - Yeni Bölüm
14.45 Kraliçe
16.15 Veda Mektubu
18.30 Kanal D Ana Haber - Canlı
20.00 Şarkılar Bizi Söyler - Yeni Bölüm
00.30 Köpek Balığı İstilası
02.30 Poyraz Karayel
05.30 Müzik Arası

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şarkıcı Hatice'nin estetiksiz hali görenleri şaşırttı!Şarkıcı Hatice'nin estetiksiz hali görenleri şaşırttı!
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak isyan etti! "Sayenizde ülkeyi terk etmeyi düşünüyorum"
Zeynep Bastık ve eski kocası da karede! "Bütün dullar toplandık"Zeynep Bastık ve eski kocası da karede! "Bütün dullar toplandık"
Anahtar Kelimeler:
Şarkılar Bizi Söyler kanal d yayın akışı şarkılar bizi söyler konukları Sibel Can ele gecesi

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Usta sanatçı Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Sinan Oğan ve Ümit Özdağ bir araya geldi! Yeni mesajlarını bu karelerle verdiler

Sinan Oğan ve Ümit Özdağ bir araya geldi! Yeni mesajlarını bu karelerle verdiler

14 Mayıs seçimlerinin ardından Akşener ilk kez kameralar karşısına geçti

14 Mayıs seçimlerinin ardından Akşener ilk kez kameralar karşısına geçti

İmamoğlu 'İtiraf ediyorum' deyip açıkladı! '3-4 puan...'

İmamoğlu 'İtiraf ediyorum' deyip açıkladı! '3-4 puan...'

Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı gündem oldu! AK Parti ile ilgili paylaşımlarını sildi

Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanı gündem oldu! AK Parti ile ilgili paylaşımlarını sildi

Milyonlarca çalışanın emekliliği tehlike altında olabilir!

Milyonlarca çalışanın emekliliği tehlike altında olabilir!

İlginizi Çekebilir

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Köpek balığı saldırısı saniye saniye kamerada! Bir anda denizden fırladı

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.