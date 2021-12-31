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Sarp Akkaya kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Sarp Akkaya’nın eşi Sinem Yalçınkaya kimdir?

31.12.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılan Sarp Akkaya’nın yeni imajı merak konusu oldu. Sesi kadar görüntüsü de çok beğenilen ünlü oyuncu Sarp Akkaya, bugüne kadar oynadığı birçok dizi ve filmde önemli karakterlere hayat verdi.

Sarp Akkaya kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Sarp Akkaya’nın eşi Sinem Yalçınkaya kimdir?

Sarp Akkaya’nın Sinem Yalçınkaya da ünlü oyuncu kadar merak edildi. Ezel, Suskunlar, Kurlar Vadisi Pusu, Racon gibi yapımlarda oynayan Sarp Akkaya, Ezel dizisinde hayat verdiği Tefo karakteriyle hafızalarda yer edindi. Peki Sarp Akkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar…

SARP AKKAYA KİMDİR?

13 Mayıs 1980’de doğan Sarp Akkaya, memur bir ailenin üç çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Esra Akkaya adında ablası ve Kaya Akkaya isminde ikiz erkek kardeşi olan Sarp Akkaya, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun 2001’de oldu.

Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu'nun "Kaos" ve "Sonra" sonrasında Alchera Tiyatro Topluluğu'nun "6.Gün" ve "Devenin Hörgücü Yamuk Olur" adındaki tiyatro oyunlarda oynayan Sarp Akkaya, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü son sınıf öğrencisiyken okul arkadaşı Onur Bayraktar ile beraber "Stüdyo Drama Tiyatro Topluluğu"nu kurdu.

1995’te yönetmenliğini Kartal Tibet'in Sema Okay ile birlikte yaptığı "Bizim Aile" dizisinde oyunculuğa başladı. Bu dizide, Ergun Köknar, Jeyan Mahfi Tözüm, Mine Çayıroğlu, Kerim Afşar, Toprak Sergen, Devrim Nas, Kaya Akkaya, Civan Canova, Ferdi Akarnur, Zafer Önen, Bülent Şakrak ve Hakan Vanlı gibi oyuncularla birlikte oynamıştır.

2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide canlandırdığı Servet karakteriyle tanındı. 2009 - 2010 yılları arasında yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı "Ezel" adlı dizide Tevfik karakteriyle büyük çıkış yakaladı. Dizinin belli başlı rollerinde Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere, Yiğit Özşener, Barış Falay, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer, Burçin Terzioğlu, Sedef Avcı, Berrak Tüzünataç, Rıza Kocaoğlu, Bade İşçil, İsmail Filiz, Salih Kalyon gibi oyuncular rol aldı.

2007 yılının Kasım ayında konservatuar mezunu bir grup oyuncu tarafından, Serdar Akar'ın süpervizörlüğünde kurulan "Tiyatroadam" kurucuları arasında oldu.

2010 yılında ablası Esra Akkaya ve ikizi Kaya Akkaya ile birlikte "AKKAdemi Tiyatro" adında bir eğitim kurumu ve tiyatro kurdular.

Sarp Akkaya, 2012 yılında "Suskunlar" adlı dizide başrolü Murat Yıldırım ile paylaşırken diğer rollerde Aslı Enver, Berk Hakman ve Pelin Akil oynamıştır.

2015 yılında "Racon" adlı dizide başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Sarp Akkaya, Barış Arduç, Ekin Türkmen ve Tomris İncer rol aldı.

17 Nisan 2015 tarihinde vizyona giren "Eksik" adlı Sinema filminin yönetmenliğini Barış Atay Mengüllüoğlu yaparken aynı zamanda oyuncu olarak da görev almıştır. Diğer rollerde Nur Sürer, Özgür Emre Yıldırım, Toprak Sağlam, Uğur Polat, Şebnem Sönmez, Sarp Akkaya oynamıştır.

2015 yılının Eylül ayında ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayan "Evli ve Öfkeli" adlı dizide Birce Akalay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Ebru Cündübeyoğlu, Ayça Erturan ve Sarp Akkaya, Serkan Altunorak başrolde oynadı.

SİNEM YALÇINKAYA KİMDİR?

1983 doğumlu olan Sinem Yalçınkaya, Güzel Sanatlar Lisesi piyano ve keman bölümü mezunu. Yalçınkaya üniversite öğrenimini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Şan bölümünde tamamladı. Bir süre öğretmenlik yapan Sinem Yalçınkaya, bir yandan da stüdyo ve sahne çalışmalarına devam etti. Yalçınkaya, Ajda Pekkan, Yalın, Gökhan Tepe gibi birçok sanatçıya vokalistlik yaptı.

2006 yılında “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası”nda solist olarak çalışmaya başladı. 51 kişiden oluşan bu orkestra ile yurtiçi ve yurtdışında birçok konserler verdi.

2007 yılında “Beyaz Show Orkestrası”nın solistliğine ve Kenan Doğulu’nun vokalistliğine başladı.Yalçınkaya, “O Ses Türkiye” programında ses koçluğu yapıyor.

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O Ses Türkiye Sarp Akkaya
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