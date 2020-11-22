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  4. Şaşırtan görüntü! Bina yıkıldı, tarihi eserler ortada kaldı

Şaşırtan görüntü! Bina yıkıldı, tarihi eserler ortada kaldı

22.11.2020 12:36 | Son Güncelleme:
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Şaşırtan görüntü! Bina yıkıldı, tarihi eserler ortada kaldı

İzmit’te, Roma döneminden kalma tarihi eserler ortaya çıkarılırken, tel çit ile önlem alındı. Kazı sahasının yanında bulunan binanın, tarihi yapının üzerine yapıldığı belirlenirken, yıkılmasının ardından alandaki eserler ortada kaldı.

İzmit'in Çukurbağ Mahallesi Bahariye Caddesi'nde, 19 yıl önce yıkılan binanın bulunduğu alanda yapılan kazılarda, Roma dönemine ait sütunlar ve yapılar bulunurken, önlem amacıyla etrafına tel çit çekildi. Kazı sahasının yanındaki bina, tarihi eserlerin üzerine yapıldığı anlaşılırken, geçen günlerde yıkıldı.

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Binanın enkazı, bölgeden kaldırılırken, yan tarafta bulunan arkeolojik kazı sahası ise korumasız kaldı. Kazı sahasında, Roma dönemine ait sütunlar ve birçok tarihi eser, istiflenmiş olarak bekletiliyor.

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Çukurbağ Mahallesi’ndeki arkeolojik kazı bölgesi, 17 Ağustos 1999 depreminin ardından yıkılan binaların enkazları kaldırılırken, tespit edilmişti. Yer altında Roma döneminden kalma yapılar ve tüneller olduğu belirlenen bölgeden bugüne kadar çok sayıda heykel ile tarihi eser çıkarıldı.

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İhbar üzerine, 2001'de, çöplükte bulunan, yaklaşık 4 metre uzunluğundaki başı olmayan Herkül heykelinin de bu alandan çıkarılarak, çöplüğe taşındığı düşünülüyor.

DHA

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