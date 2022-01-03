Şaşırtan iddia! Arif Verimli Esra Erol'un programıyla mı dönüyor? Müge Anlı'dan ayrılmıştı

13 yıl boyunca Müge Anlı'nın programında yer alan Prof. Dr. Arif Verimli geçtiğimiz yıl programı bırakmıştı. Prof. Dr. Şevki Sözen'le yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılık kararı alan Arif Verimli'nin ekrana döneceği iddiaları gündeme geldi.

ESRA EROL İÇİN Mİ DÖNECEK?

Arif Verimli ayrılığın ardından programın sunucusu Müge Anlı'ya kırgın olduğunu da dile getirmişti. Arif Verimli geçtiğimiz günlerde Esra Erol'a bağlanarak bir konuğa yardım edeceğini duyurdu.

Bu anlardan sonra Verimli'nin bir paylaşım yaptığı iddiası sosyal medyaya düştü ve ünlü doktorun aynı kanalda yayınlanan Esra Erol'da programına transfer olduğu konuşulmaya başlandı. İddialara göre Arif Verimli sosyal medya hesabından “Yeni işim hayırlı olsun o zaman” yorumunda bulundu.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili "Reyting savaşı m?" ve "Müge Anlı'ya nispet mi yapıyor?" yorumları yapıldı.

Ancak konuya dair Arif Verimli ve Esra Erol açıklamada bulunmadı.



