MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şaşırtan iddia! Arif Verimli Esra Erol'un programıyla mı dönüyor? Müge Anlı'dan ayrılmıştı

Şaşırtan iddia! Arif Verimli Esra Erol'un programıyla mı dönüyor? Müge Anlı'dan ayrılmıştı

03.01.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı'nın programında sorunlar yaşayan Prof. Dr. Arif Verimli bir süre önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ayrılmıştı. Arif Verimli hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Verimli'nin Esra Erol'un programına transfer olduğu ileri sürüldü. Arif Verimli ve Esra Erol ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Şaşırtan iddia! Arif Verimli Esra Erol'un programıyla mı dönüyor? Müge Anlı'dan ayrılmıştı

13 yıl boyunca Müge Anlı'nın programında yer alan Prof. Dr. Arif Verimli geçtiğimiz yıl programı bırakmıştı. Prof. Dr. Şevki Sözen'le yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılık kararı alan Arif Verimli'nin ekrana döneceği iddiaları gündeme geldi.

ESRA EROL İÇİN Mİ DÖNECEK?

Arif Verimli ayrılığın ardından programın sunucusu Müge Anlı'ya kırgın olduğunu da dile getirmişti. Arif Verimli geçtiğimiz günlerde Esra Erol'a bağlanarak bir konuğa yardım edeceğini duyurdu.

Bu anlardan sonra Verimli'nin bir paylaşım yaptığı iddiası sosyal medyaya düştü ve ünlü doktorun aynı kanalda yayınlanan Esra Erol'da programına transfer olduğu konuşulmaya başlandı. İddialara göre Arif Verimli sosyal medya hesabından “Yeni işim hayırlı olsun o zaman” yorumunda bulundu.

Ekran Alıntısı

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan konuyla ilgili "Reyting savaşı m?" ve "Müge Anlı'ya nispet mi yapıyor?" yorumları yapıldı.

Ancak konuya dair Arif Verimli ve Esra Erol açıklamada bulunmadı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan ...Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan ...
Son haftalarda vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyorSon haftalarda vakalar arttı! Çok hızlı yayılıyor, görme kaybına bile yol açıyor
Yeni yılı hastanede karşıladı! Son hali sevenlerini üzdüYeni yılı hastanede karşıladı! Son hali sevenlerini üzdü
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol Esra Erol'da Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ameliyat sırasında kendi kanını verip, hastasını kurtardı

Ameliyat sırasında kendi kanını verip, hastasını kurtardı

Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan...

Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan...

Göğüs dekoltesi beğenilmedi! "Hiç giymeseydin"

Göğüs dekoltesi beğenilmedi! "Hiç giymeseydin"

Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"

Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"

Gözyaşlarıyla veda etti! "Psikolojik sorunlar yaşadım"

Gözyaşlarıyla veda etti! "Psikolojik sorunlar yaşadım"

Filmde terörist rolünü oynadı, hayatı kâbusa döndü

Filmde terörist rolünü oynadı, hayatı kâbusa döndü

İlginizi Çekebilir

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Canlılığıyla görenleri büyüleyecek saçlar için en iyi saç kremi çeşitleri

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

Olay taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra..."

Olay taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra..."

Gönül Dağı'nın Zeynep'i pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Zeynep'i pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.