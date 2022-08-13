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Şaşırtıcı özelliği bilimsel olarak kanıtlandı: Daha uzun yaşamın kapısını aralıyor

13.08.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dr. John Pezzuto ve Western New England Üniversitesi ekibi yakın zamanda, üzüm tüketiminin şaşırtıcı etkilerinin yanı sıra sağlık ve yaşam süreleri üzerindeki dikkate değer etkilerini gösteren çalışmalar yayınladı. Yağ oranı yüksek beslenme rutini olanlar bile düzenli üzüm tükettiğinde antioksidan gen düzeyini artırarak, yaşam sürelerini uzattı.

Şaşırtıcı özelliği bilimsel olarak kanıtlandı: Daha uzun yaşamın kapısını aralıyor

Dr. John Pezzuto ve Western New England Üniversitesi ekibi yakın zamanda, üzüm tüketiminin şaşırtıcı etkilerinin yanı sıra sağlık ve yaşam süreleri üzerindeki dikkate değer etkilerini gösteren çalışmalar yayınladı. Üzüm, yüksek yağlı bir diyetle bağlantılı olarak antioksidan gen düzeylerini artırdı ve doğal ölümü erteledi.

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'Foods' dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, batı ülkelerinin tipik yüksek yağlı beslenme düzenini uyguluyor olsanız bile, günde iki fincandan biraz daha az miktarda üzüm ekleyerek sağlığınızın daha iyi olmasını sağlayabilirsiniz. Karaciğerde yağlanma riskini azaltıp, yaşam süresini artırabilirsiniz.

"NE YERSEN OSUN"

600'ün üzerinde bilimsel çalışma yazan Pezzuto, bu çalışmaların "ne yersen osun" atasözüne yepyeni bir anlam kazandırdığını ve üzümlerle yapılan çalışmanın genetik ifadede gerçek değişiklikler gösterdiğini kaydetti.

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Dr. Pezzuto ve grubu tarafından Antioxidants dergisinde yayınlanan farklı bir çalışmada, üzüm tüketiminin beyinde genlerin ifade edilme şeklini değiştirdiği ve her ikisi de yüksek yağlı bir diyet tarafından engellenen davranış tanımayı iyileştirdiği keşfedildi.

Dr. Jeffrey Idle başkanlığındaki bir grup tarafından yapılan üçüncü bir araştırma, üzümlerin sadece genlerin ifadesini değil aynı zamanda metabolizmayı da değiştirdiğini ortaya çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
üzüm
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