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Yemeden önce iki kere düşünün! Yediğiniz an kan şekerini yükseltir

11.08.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beslenme rutininizin kan şekerini doğrudan etkilediğinin farkında olmak özellikle tip 2 diyabet gibi hastalığı olanlar için oldukça önemli bir konu. Sağlıklı olduğunu düşündüğünüz birçok yiyecek aslında kan şekerini önemli ölçüde yükseltiyor. Zararsız olduğunu düşünerek yediğiniz bu besinler kan şekerinizin çok hızlı şekilde yükselmesine neden oluyor. Özellikle tip 2 diyabet hastasıysanız bu besinleri tüketmeden önce iki kere düşünmelisiniz.

Yemeden önce iki kere düşünün! Yediğiniz an kan şekerini yükseltir

Tip 2 diyabet, kan şekeri seviyelerinin çok yükselmesine neden olabilen kronik bir hastalıktır. İngiltere'de 40 yaşın üzerindeki her 10 kişiden biri şu anda bu durumun teşhisi ile yaşıyor. Bu şok edici rakamlar, tip 2 diyabetle yaşayan 3,8 milyon insan olduğunu gösteriyor ve daha da endişe verici olanı, bunların birçoğunun hala kan şekerini yükselttiği bilinen yiyecekleri tüketmesi.

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Yüksek kan şekeri zaman içinde kalp krizi ve felç riskini artırabilir. Kan şekeri seviyelerini yükseltmemek için beslenme programınıza çok dikkat etmelisiniz. Tip 2 diyabetinizi etkili bir şekilde yönetmek için şeker, yağ ve tuz alımı minimumda tutmalısınız. Kısaca ne zaman şekerli veya nişastalı bir yiyecek veya içecek tüketirseniz, vücudunuzdaki kan şekeri seviyesi yükselir.

KAN ŞEKERİNİ YÜKSELTEN BESİNLER

  • Üzüm
  • Patates
  • Kuru meyve
  • Meyve suyu
  • Mısır gevreği

Uzmanlar, üzümleri sağlıklı kabul ediyor olsa da aşırı tüketmek kan şekeri seviyesini hızlı bir şekilde yükseltebilir.

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Üzüm çekirdeğinin kan şekerini düşürmeye yardımcı olan özellikleri olsa da tek bir üzüm yaklaşık 1 g karbonhidrat içerir. Bu nedenle, şeker hastaları, özellikle yüksek kan şekeri seviyelerine yatkınlarsa, üzüm tüketimini azaltmalıdır.

KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜREN BESİNLER

  • Deniz ürünleri
  • Brokoli
  • Mercimek
  • Lahana turşusu
  • Çilek
  • Avokado
  • Yulaf
  • Yoğurt
  • Yumurta

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Anahtar Kelimeler:
üzüm kan şekeri
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