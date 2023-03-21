Şaşkına çeviren görüntüler! Hamile kadın saatler süren doğum sancısının ardından asansörde doğum yaptı... Anneannesinin ellerine torunu doğdu

Brezilya’nın Cuiaba şehrinde yaşayan Barbara Trindade Passos Casela isimli bir kadın doğum sancısıyla birlikte bebeğini kucağına almak için hastanenin yolunu tutmak adına yola çıktı. Annesiyle birlikte hastanete gitmek için yola çıkan Casela, “Sabah erken saatlerde bebeğimin doğacağı hissiyle uyandım. Kocam Lacercio Amaro Alves’i aradım. Kasılmaların artmasından sonra annemle hastaneye gitmek istedik” dedi.

MUCİZE GİBİ BİR ANDI

Kasılmalarının artması üzerine annesiyle birlikte hastaneye gitmek üzere yola çıkan Casela, asansörde doğum yaptı. Annesinin yardımıyla bebeğini kucağına alan kadının doğum anları güvenlik kamerasına yansıdı.Cesala doğumun sonrasında yaptığı açıklamada, “Mucize gibi bir andı” ifadelerini kullandı.