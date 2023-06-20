Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Yasak aşk yaşadığı sevgilisinin kocası eve gelince yakalanmamak için 12. kattadaki balkondan sarktı! Dengesini kaybedince bir anda düştü

Yasak aşk yaşadığı sevgilisinin kocası eve gelince yakalanmamak için 12. kattadaki balkondan sarktı! Dengesini kaybedince bir anda düştü

20.06.2023 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında en çok konuşulan arasına girdi. Sosyal medya kullanıcılarının iddiasına göre söz konusu görüntüler bir yasak aşkın belgesi. Sevgilisinin kocasının eve gelmesi üzerine yakalanmamak için 12. kattaki balkondan sarkan adam bir anda dengesini kaybedince düştü. Şoke eden görüntüler çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla çekildi.

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam iddiaya göre yasak aşk yaşadığı evli sevgilisinin eşinin gelmesi üzerine kaçmak istedi. Aldatılan kocadan gizlenmek için soluğu balkonda alan genç sevgili 12. kattaki evin demirlerinden aşağıya doğru sarkarak bir alt kattaki balkona inmek istedi. Ancak işler hesapladığı gibi gitmedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

3

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde adam bir anda dengesini kaybederek 12. kattaki balkondan düştü. Görüntülerin ardından sevgilinin sağlık durumuna ilişkin olarak resmi bir bilgi paylaşılmadı.

İlginizi Çekebilir

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

 Öğrenciler sınıfın boş olduğunu sandı! Cinsel ilişki anları ifşa edildi

Öğrenciler sınıfın boş olduğunu sandı! Cinsel ilişki anları ifşa edildi

 Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Sosyal medyada yayılınca...

 Bir anda açıp izlemeye başladı! +18 görüntüler ifşa edilince...

Bir anda açıp izlemeye başladı! +18 görüntüler ifşa edilince...

 Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

Komşularını ifşa etti! “Üstsüz güneşlenirken sürekli beni izliyorlar”

 Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladıSevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı
Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldıKoronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı
Mini etek ve transparan bluz! Göğüs uçlarının gözükmesine aldırmadıMini etek ve transparan bluz! Göğüs uçlarının gözükmesine aldırmadı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Aldatma ihanet

En Çok Okunan Trend Haberler

Tüm dünya onu konuştu! Kendi cenazesinde dirilen kadın yeniden öldü

Tüm dünya onu konuştu! Kendi cenazesinde dirilen kadın yeniden öldü

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Öldürdüğü annesinin cansız bedenini bavula koyup karakola gitti

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Karısı ve sevgilisini aynı yatakta bastı! Yasak aşkı böyle ifşa etti

Öğrenciler sınıfın boş olduğunu sandı! Cinsel ilişki anları ifşa edildi

Öğrenciler sınıfın boş olduğunu sandı! Cinsel ilişki anları ifşa edildi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Kirpilere işkence ederek öldüren cani çırılçıplak yakalandı

Kirpilere işkence ederek öldüren cani çırılçıplak yakalandı

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.