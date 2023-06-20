Yasak aşk yaşadığı sevgilisinin kocası eve gelince yakalanmamak için 12. kattadaki balkondan sarktı! Dengesini kaybedince bir anda düştü

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam iddiaya göre yasak aşk yaşadığı evli sevgilisinin eşinin gelmesi üzerine kaçmak istedi. Aldatılan kocadan gizlenmek için soluğu balkonda alan genç sevgili 12. kattaki evin demirlerinden aşağıya doğru sarkarak bir alt kattaki balkona inmek istedi. Ancak işler hesapladığı gibi gitmedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde adam bir anda dengesini kaybederek 12. kattaki balkondan düştü. Görüntülerin ardından sevgilinin sağlık durumuna ilişkin olarak resmi bir bilgi paylaşılmadı.