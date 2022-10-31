Satır eş anlamlısı nedir? Satır kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Satır kelimesi sesteş bir kelimedir ve dilimizde iki farklı satır kelimesi vardır. İki satır kelimesi de Arapça kökenlidir fakat farklı kökten türemişlerdir. Dilimize Arapçadan geçmiş olan satır, aynı zamanda birden fazla anlamı olan kelimelerden biridir. Arapçada "kasapların kullandığı ağır bıçak" anlamına gelen "sāṭūr" kelimesinden alıntı olan satır kelimesi Türk Dil Kurumunda "Et kesmeye ya da kemik kırmaya yarayan ağır ve enli bir bıçak türü" anlamında verilmiştir.

Bir diğer satır kelimesi de yine Arapça kökenlidir ve Arapçada "çizgi, bir sıra yazı" anlamına gelen "saṭr" kelimesinden alıntıdır. Satır kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "Bir sayfa üzerinde yan yana gelen kelimelerden oluşan ve alt alta sıralanmış her bir dizi" şeklindedir.

Satır kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Birbirleri ile aynı anlamı ifade eden eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları farklı olsa da birbirleri yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz. Satırın eş anlamlısı olan bir kelime dilimizde yoktur ancak satır kelimesi sesteştir. Hem bir bıçak türü olarak hem de bir yazıda alt alta sıralanmış her bir diziyi ifade eder. Ancak dilimizde satır kelimesinin eş anlamı olan herhangi bir kelime bulunmaz.

Satırın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimeler yazılı ve sözlü metinlerde birbirleri yerine dönüşümlü olarak kullanılabilir. Birbirleri yerine kullanılabilen eş anlamlı kelimeler kelime dağarcığının gelişmesine ve beyin jimnastiğine de yardımcı olur. Eş anlamlı kelimeleri konuşma dilinde kullanmak tekrara düşmeye engel olur. Satır eş anlamlısı kelime olmadığı için satır kelimesiyle örnek cümle verebiliriz:

Bize okuduğu her bir satır kalbimize işlemişti adeta.

İki satır okuyup nefes nefese kalmıştı ya çok hızlı okuyordu ya da kalbinde bir sıkıntı vardı.

Kurbanda her dolaptan bir satır çıkıyor, her bir evden tak tak diye kemik kırılma sesleri geliyordu.



