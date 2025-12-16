Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Satışları durdurdular! İnternetten aldığı sütyen göğsünü yaktı

İngiltere’de bir kadın, internetten 1,88 sterline satın aldığı yapışkan sütyenin cildinde yanık ve su toplamasına yol açtığını iddia etti. Ürünle ilgili şikâyetin ardından satış durduruldu.

Satışları durdurdular! İnternetten aldığı sütyen göğsünü yaktı
Çiğdem Sevinç

İngiltere’de yaşayan 50 yaşındaki Victoria Heslop, internetten 1,88 sterline satın aldığı yapışkan, askısız sütyenin cildinde ciddi yanıklara ve su toplamalarına yol açtığını öne sürdü. Doğum günü partisinde kullandığı ürünün birkaç saat sonra kaşıntıya neden olduğunu fark eden kadın, eve döndüğünde sütyenin temas ettiği bölgelerde kızarıklık ve kabarcıklar oluştuğunu söyledi.

Satışları durdurdular! İnternetten aldığı sütyen göğsünü yaktı 1

ENFEKSİYONA SEBEP OLDU

Durumun günler içinde enfeksiyona dönüştüğünü belirten Heslop, doktora başvurduğunu ve yaraların yaklaşık iki haftada iyileştiğini, ancak cildinde kalıcı izler kaldığını ifade etti. Ürünü satın aldığı SHEIN isimli internet alışveriş sitesiyle iletişime geçtiğini söyleyen Heslop, ücret iadesi aldığını ancak sonrasında kendisine dönüş yapılmadığını dile getirdi.

Satışları durdurdular! İnternetten aldığı sütyen göğsünü yaktı 2

İnternet alışveriş sitesi ise şikâyetin ardından ürünü tedbir amaçlı satıştan kaldırdıklarını ve ürün güvenliği konusunu ciddiyetle ele aldıklarını açıkladı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump: Ukrayna’da barış için yapılan görüşmeler olumlu ilerliyorTrump: Ukrayna’da barış için yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor
Meksika’da küçük uçak düştü: 7 ölüMeksika’da küçük uçak düştü: 7 ölü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
internet Meme‎ sütyen alışveriş göğüs cildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Bakan Yerlikaya'dan polislere çalışma saati müjdesi

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Lisede mide bulandıran olay! Tacizci öğretmen tutuklandı

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Serdar Ali Çelikler: ''Olursa durdurulamaz bir hücum gücü olur''

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

Beyaz Show geri mi dönüyor? Programının adı belli oldu

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

'Ankara'dan sızan' deyip açıkladı: Emekli zammında beklenen tablo

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi: 'Ankara'dan edindiğim...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.