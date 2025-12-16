Satışları durdurdular! İnternetten aldığı sütyen göğsünü yaktı

İngiltere’de yaşayan 50 yaşındaki Victoria Heslop, internetten 1,88 sterline satın aldığı yapışkan, askısız sütyenin cildinde ciddi yanıklara ve su toplamalarına yol açtığını öne sürdü. Doğum günü partisinde kullandığı ürünün birkaç saat sonra kaşıntıya neden olduğunu fark eden kadın, eve döndüğünde sütyenin temas ettiği bölgelerde kızarıklık ve kabarcıklar oluştuğunu söyledi.

ENFEKSİYONA SEBEP OLDU

Durumun günler içinde enfeksiyona dönüştüğünü belirten Heslop, doktora başvurduğunu ve yaraların yaklaşık iki haftada iyileştiğini, ancak cildinde kalıcı izler kaldığını ifade etti. Ürünü satın aldığı SHEIN isimli internet alışveriş sitesiyle iletişime geçtiğini söyleyen Heslop, ücret iadesi aldığını ancak sonrasında kendisine dönüş yapılmadığını dile getirdi.

İnternet alışveriş sitesi ise şikâyetin ardından ürünü tedbir amaçlı satıştan kaldırdıklarını ve ürün güvenliği konusunu ciddiyetle ele aldıklarını açıkladı.