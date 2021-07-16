Savaş tarihine damga vurdu! James Bond’a ilham veren ajan: Dusko Popov

James Bond, Sir Ian Fleming tarafından 1952'de yaratılan hayali bir İngiliz ajan karakteridir. Fleming, 1964 yılında ölünceye dek bu karakter etrafında birçok roman ve küçük hikayeler yazmıştır. Sir Ian Fleming’in bu karakteri yaratırken Dusko Popov isimli bir ajandan esinlendiğini tahmin ediliyor. Peki Dusko Popov kimdir ve James Bond’a nasıl ilham kaynağı olmuştur? Merakınızı arttırmayı başardıysak karşınızda İkinci Dünya Savaşı’na damga vuran ajanın ilginç hikayesi...

Dusko Popov, 1912 yılında Sırbistan’da dünyaya geldi. Ailesi son derece varlıklı ve kültürlüydü. Ona çocukluğundan itibaren çok güzel bir yaşam sundular. Gezme ve yeni yerler keşfetme tutkusu, çocukken başlayan Popov, Adriyatik sahillerini dolaştı. Avrupa’nın en ünlü ve köklü okullarında eğitim aldı. İtalyanca, Fransızca ve Almanca’yı ana dili gibi konuşuyordu.

HAYATINI DEĞİŞTİREN KİŞİYLE TANIŞTI

İngiltere’de eğitim aldığı sırada okul kurallarına aykırı davranışları nedeniyle büyük sorunlar yaşadı. İngiltere’deki okuluyla yollarını ayırmak zorunda kaldıktan sonra ise Sırbistan’a döndü. Belgrad Üniversitesi’nde yüksek öğretimini tamamladı. Almancasını geliştirmek için Almanya’ya gittiği sırada hayatını değiştirecek olan Johann Jebsen ile tanıştı. Ortak noktaları olan bu ikili kısa sürede çok iyi anlaştı.

ÇİFT TARAFLI AJAN OLDU

Almanya’daki yaşamı sırasında muhalif tavırları nedeniyle dikkatleri üzerine çekiyordu. Savaştan kaçmanın tek yolu olarak Nazi ajanı olan Johann Jebsen 1940 yılında arkadaşına beraber çalışmayı teklif etti. Popov bu teklifi reddederek İngiltere’ye dönmeyi tercih etti. Ancak İngiltere’nin çift taraflı ajan olmasını önermesi ile hayatı kökünden değişti.

BİRÇOK PLANI BOZDU

Zengin ve lükse düşkün hayatını İngiltere’de sürdüren Popov’dan Naziler şüphelenmiyordu. Popov Almanlar’dan aldığı bilgileri İngilizlere veriyor, Almanlara ise yanlış bilgileri iletiyordu. Böylelikle birçok planı tersine çevirmeyi başardı. Lüks hayatı sayesinde birçok kişi onun etrafında toplandı.

NORMANDİYA ÇIKARTMASINDAKİ HÜSRAN

Müttefiklerin Normandiya’dan çıkacaklarını Almanların bilmemesi gerekiyordu. Bunun için de Popov harekete geçti. Müttefiklerin Dieppe veya Calais bölgelerinden çıkarma yapacaklarına inandırmaya çalıştı. Bunda da başarılı oldu. Almanlar bu istihbaratlar yüzünden birliklerini çeşitli bölgelere dağıtmak zorunda kaldı. Hatta o kadar inanmıştılar ki ona Normandiya’nın aldatmaca bir çıkarma olduğunu düşünüyorlardı.

HERKESTEN UZAKTA ÖLDÜ

Savaşın sona ermesiyle birlikte Popov, Fransa’ya taşındı. 1970’li yıllarda anılarını kaleme aldı. 1981 yılında herkes uzakta hastalanarak vefat etti.



