İkinci Dünya Savaşı’nın kazanılmasında önemli bir rol oynayan kadın casus: Virginia Hall

Amerikalı olan Virginia Hall Goillot, II. Dünya Savaşı sırasında Birleşik Krallık için çalışan bir SOE ajanıydı. 1941'de Fransa'ya gelen ve Fransa'da ikamet eden ilk kadın ajan alarak bilinen Hall, öncü bir casustu. Savaş başlamadan bir süre önce ava çıktığı sırada yaşadığı bir kaza sonucunda sol bacağını kaybetti. Yaşadığı kazaya rağmen Naziler’e karşı verilecek savaşta yer almak için oldukça istekliydi. Amerikalı bir gazeteci olarak Fransa’da ajanlık faaliyetlerine başlayan Virginia, New York Post için hazırladığı haberlerin içine SOE gizli servisinin çözeceği şifreli bilgiler gizliyordu. Yayın aracılığıyla bu çok gizli mesajlar direkt olarak Londra’ya iletiliyordu. Radyo frekanslarına sızma konusunda başarılı olmayan İngilizler için bu bilgiler hayati önem taşıyordu. Alman birliklerinin hamleleri, silahlar ve endüstriyel üretim hakkında bilgiler toplayan Virginia, aynı zamanda Fransa’yı kurtarmak için de çaba gösteriyordu.

Alman askerlerinin nefesini ensesinde hisseden Virginia cesur bir adım atarak Fransa’yı kurtarmak için birlikler toplamaya başladı. Lyon’da örgütlemeye çalıştığı bu birlikler aslında oldukça dağınık ve başına buyruktu. Ülke genelinde bir korku hakimken Alman birlikleriyle savaşmaya çalışan küçük gruplar da mevcuttu. Virginia ise daha gizli ve disiplinli bir birlik kurmayı amaçlıyordu.