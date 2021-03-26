İkinci Dünya Savaşı’nın kazanılmasında önemli bir rol oynayan kadın casus: Virginia Hall

Amerikalı olan Virginia Hall Goillot, II. Dünya Savaşı sırasında Birleşik Krallık için çalışan bir SOE ajanıydı. 1941'de Fransa'ya gelen ve Fransa'da ikamet eden ilk kadın ajan alarak bilinen Hall, öncü bir casustu. Savaş başlamadan bir süre önce ava çıktığı sırada yaşadığı bir kaza sonucunda sol bacağını kaybetti. Yaşadığı kazaya rağmen Naziler’e karşı verilecek savaşta yer almak için oldukça istekliydi. Amerikalı bir gazeteci olarak Fransa’da ajanlık faaliyetlerine başlayan Virginia, New York Post için hazırladığı haberlerin içine SOE gizli servisinin çözeceği şifreli bilgiler gizliyordu. Yayın aracılığıyla bu çok gizli mesajlar direkt olarak Londra’ya iletiliyordu. Radyo frekanslarına sızma konusunda başarılı olmayan İngilizler için bu bilgiler hayati önem taşıyordu. Alman birliklerinin hamleleri, silahlar ve endüstriyel üretim hakkında bilgiler toplayan Virginia, aynı zamanda Fransa’yı kurtarmak için de çaba gösteriyordu.
Alman askerlerinin nefesini ensesinde hisseden Virginia cesur bir adım atarak Fransa’yı kurtarmak için birlikler toplamaya başladı. Lyon’da örgütlemeye çalıştığı bu birlikler aslında oldukça dağınık ve başına buyruktu. Ülke genelinde bir korku hakimken Alman birlikleriyle savaşmaya çalışan küçük gruplar da mevcuttu. Virginia ise daha gizli ve disiplinli bir birlik kurmayı amaçlıyordu.
Genelev işletmecisi olan Germaine ile bağlantı kurarak onun tesisinde casusları sakladı. Aynı zamanda Alman askerleri hakkında bilgi toplamak için de fırsat yakaladı. Germaine’in kızları Alman askerlerinin evraklarını kurcalıyor, onları konuşturuyor hatta uyuşturucu bağımlısı haline getiriyorlardı. Salgın hastalıkları askerlere bulaştırmak, giysilerine kaşındırıcı ilaç atmak gibi birçok yöntem deneniyordu. Esnafla anlaşıp dükkanları silah deposu olarak kullanmak, kuaförlerle anlaşıp kılık değiştirmede yardım almak, kuru temizlemeciler üzerinden gizli mesajlar iletmek, Virginia’nın denediği yöntemlerden yalnızca birkaçıydı.
Virginia Hall'un Fransa'daki çabaları için, General William Joseph Donovan , II.Dünya Savaşı'nda sivil bir kadına ilk kez verilen Özel Hizmet Haçı ödülünü verdi. İngiliz İmparatorluğu Düzeni'nin (MBE) onursal üyesi oldu ve Fransa tarafından Palme ile Croix de Guerre ödülüne layık görüldü. 8 Temmuz 1982 yılında 76 yaşındayken hayatını kaybetti.
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