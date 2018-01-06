Savaşçı 27. bölüm 2. fragmanı izle: Pia, Kırlangıç Paşa'yı tehdit ediyor! (Savaşçı yeni bölüm ne zaman?)

Fox TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Savaşçı'da heyecan dorukta. Savaşçı son bölümde Çiğdem Teğmen'in vurulması sonrasında başta Kürşat Teğmen olmak üzere Kılıç Timi'ni derinde sarsmıştı. Yüzbaşı Kağan, "Çiğdem'e kurşun sıkanın yeni sülalesine o kurşunu yedireceğim" sözleri ile tim yola çıkıyor. Geçen bölümde vurulan Çiğdem Teğmen'in durumu ise hala merak konusu. Fragmanda Çğdem'e dair bir ayrıntı yok.

Savaşçı 27. bölüm 2 fragmanı dün izleyicilerle paylaşıldı. Başrollerinde Berk Oktay, Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu'nun yer aldığı Bordo Berelilerden oluşan Kılıç Timi'nin destansı hikayesini anlatan Savaşçı yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Aksiyon sahneleri ile nefesleri kesen Savaşçı yeni bölüm fragmanında Tim, Çiğdem'i vuranların peşine düşüyor ve intikam almadan geri dönmeyeceklerine yemin ediyorlar. Diğer yandan Temo, yine hain bir plan peşinde. Pia ile Albay Kopuz'u öldürmek planı yapan Temo, aynı zamanda bir yere yerleştirdiği bombayı patlatmak üzere. İşte heyecanlandıran aksiyon sahneleri ile dolu Savaşçı 27. yeni bölüm 2. fragmanı...

Diğer yandan Pia'nın Temo ile işbirliği yaptığını Albay Kopuz hala bilmiyor. Ve Kırlangıç Paşa'nın uyarılarına kulak asmıyor ama Pia, yeni bölümde "Yoluma çıkma yaşlı adam" diyerek Kırlangıç Paşa'yı tehdit ederken Kopuz Albay'ı yemekte zehirleme planı yapıyor. Temo ise yerleştirdiği bir bombayı patlatmak üzere. Helikopterlerin kalktığı, Tim'i baskın düzenlediği, Kırlangıç Paşa'nın hastane görüntüleri ve Pia'nın Albay Kopuz planı ile Savaşçı 27. bölüm fragmanı, yeni bölümde neler olacak merak ettirdi. Savaşçı yeni bölümü 14 Ocak Pazar günü yayınlanacak. İşte Savaşçı 27 bölüm 2. fragmanı..

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Savaşçı son bölümde; Kırlangıç Paşa, Pia’yla ilgili şüphelerinde haklı mı çıkıyor? Pia’nın Albay Kopuz’un hayatına girmesi, Temo’nun büyük planının bir parçası mı? Pia’nın evinde her şeyden habersiz bulunan Kopuz Albay için şimdi ölümle yaşam arasında ince bir çizgi vardır.

Yüzbaşı Haydar ise yıllarca gururla üzerinde taşıdığı üniformasından vazgeçmeye kararlıdır. Yörük Haydar’ın istifa etmesini önlemek sandıkları kadar kolay olmayacak ama Kağan’ın devreye girmesi Haydar’ı bir kez daha düşünmeye itecektir.

Bu arada Kılıç Timi, gelen istihbaratlar doğrultusunda, Temo’yla bağlantısı belirlenen teröristleri ele geçirmek için harekete geçer. Gerilimin gittikçe tırmandığı bu operasyonda, gelişen olaylar timi ölümle burun buruna getirirken, Kılıç Timi’nde silinmeyecek izler bırakacaktır. Yaralanan Çiğdem'in son durumu nedir?

SAVAŞÇI 27. BÖLÜM 1. FRAGMANI