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Savaşçı 29. Son bölüm izle: Kopuz Albay zehirli kahveyi içecek mi? (Savaşçı 30. Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

DİZİ HABERLERİ | 29.01.2018 15:42 | Son Güncelleme 5 saat önce

Kahraman Kılıç timinin hikayesini anlatan Savaşçı dizisinde 29. Bölüm önemli gelişmelere sahne oldu. Özellikle Temo ile ilgili yaşananlar dikkat çekti. Savaşçı son bölüm final sahnesi de izleyiciyi merak içinde bıraktı. Fragmanda da ipucu olarak gösterildiği üzere Kopuz Albay'ın hayatı telikede! İşte Savaşçı son bölüm ile ilgili detaylar ve merak edenler için Savaşçı 30. yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak sorusunun cevabı...

Savaşçı 29. Son bölüm izle: Kopuz Albay zehirli kahveyi içecek mi? (Savaşçı 30. Yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

Ekranın askeriye temlalı dizilerinden olan Savaşçı'nın 29. bölümünde yine heyecan dozu yüksekti. Savaşçı son bölümde Temo hastaneden kaçarken Pia, Albay kopuzu öldürmek için harekete geçti. Savaşç son bölüm final sahnesi izleyicileri Savaşçı 30. Yeni bölüm fragmanı için daha da heyecanlandırdı.

ALPAY KOPUZ TEHLİKEDE!

Pia'nın zehirli kahve planı Albay Kopuz'u öldürecek mi? Final sahnesi öyle bir yer de kaldı ki Albay Kopuz'un zehirli kahveyi içip içmeyeceği merak ediliyor.

SAVAŞÇI 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Savaşçı dizisinin yeni bölüm fragmanlarının ilki Salı günleri yayımlanıyor. Yani 31 Kasım Salı günü Alpay Kopuz'un akıbaetine dair dair ipuçlarını Savaşçı 30. bölüm fragmanında görebileceğiz.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kağan Aslı’yla başbaşa kahvaltı yapmayı planlarlar ama onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Kağan isyan ederken Aslı durumu idare etmeye çalışır. Serdar ise Kağan’a Yıldız’ı sevdiğini söylemek için cesaretini toplar ama gelişen beklenmedik olay işini daha da zorlaştıracaktır.

Yüzbaşı Kağan’a gelen acil operasyon emriyle harekete geçen Kılıç Timi’nin görevi, bölücü örgütün yönetici kadrosundaki bir teröristi Kuzey Suriye’de ele geçirip, Ankara’ya getirmektir. Örgüt ve dış bağlantılarıyla ilgili çok önemli bilgilere sahip olduğu bilinen bu teröristin konuşması Albay Kopuz ve General Kutalmış için çok önemlidir. Binlerce masum Mehmetçik’in şehit olmasından sorumlu olan bu teröristi Ankara’ya kadar götürmek Yüzbaşı Kağan ve Yüzbaşı Haydar için hiç kolay olmayacaktır.

Diğer tarafta Temo ise yatırıldığı hastaneden kaçmak için fırsat kollarken, Pia’nın Albay Kopuz’u öldürmek için yeni bir hamlesi vardır.

Savaşçı 29. bölüm izle

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